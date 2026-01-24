واشنطن وفرجينيا وماريلاند تعلن حالة الطوارئ تحسباً لعاصفة تضرب المنطقة

أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، وحاكم ولاية فرجينيا، أبيجيل سبانبرجر، وحاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، حالة الطوارئ، وحشدوا فرق الطوارئ وكاسحات الثلوج استعدادا لعاصفة متوقعة تضرب المنطقة.

جاء ذلك بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عاصفة تتضمن انخفاضا في درجات الحرارة، وأمطارا، وثلوجا كثيفة.

وفي وقت سابق، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ يوم الجمعة مع اقتراب عاصفة ثلجية عاتية من المنطقة.

عاصفة ثلجية في نيويورك

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تراكم الثلوج في نيويورك، بما في ذلك مدينة نيويورك ولونغ آيلاند، ليصل سمكها إلى ما بين 8 و14 بوصة، وقالت هوتشول إن بعض مناطق الولاية قد تشهد تساقط ثلوج يصل سمكها إلى ما بين 12 و18 بوصة.