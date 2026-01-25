قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بعد عرضه على الطب النفسي| غدا ..محاكمة المتهم بإنهاء حياة صديقه في الإسكندرية

محاكمة المتهم بقتل صديقه
محاكمة المتهم بقتل صديقه
إسلام دياب

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، غدًا الاثنين، محاكمة المتهم بقتل زميله "ع.ا.ال"، بعد عودته من مستشفى العباسية للطب النفسى ووصول تقرير عن حالته النفسية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه، ما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أن المتهم "ال.ر.ال" تربطه علاقة صداقة باالمجني عليه "عبدالله .ا.ال" وأنه نشب خلاف بينهما، لقيام المتهم بالتعدي على زوجة المجني عليه، بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه، لشكايته لوالده، الذي قام بتعنيفه، على إثر ذلك قرر الانتقام منه ففكر فى التخلص منه من المجني عليه، فهداه شيطانه إلى قتله، فعقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد العدة اللازمة، فاستأجر وحدة سكنية قريبة من سكن المجني عليه لمراقبته واشتري سيارة لتسهيل مراقبة المتوفي بالإضافة إلى شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول مقابلة المجني عليه بسكنه إلا أن المجني عليه رفض، فقرر مقابلته بأحد المقاهي المجاورة بسكنه لإيهامه بانتهاء الخلاف فيما بينهما، بغرض معرفة مكان ومواعيد انتهاء عمل المجني عليه، ويوم الواقعة قرر تنفيذ مخططه الإجرامي، واستقل سيارته، وانتظره حتى خروجه من توكيل السيارات الذي يعمل به، وأطلق صوبه سيلا من الطلقات النارية، بمختلف أنحاء جسده، قاصدا إزهاق روحه حتى توقف السلاح عن الإطلاق، وما أن سقط المجني عليه أرضا حتى انقض عليه مستكملا تعديه عليه بعدة ضربات بموخرة السلاح الناري بمنطقة الرأس، للتأكد من وفاته، وفر هاربا، حتى تم ضبطه والسلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتحرر محضر وبالعرض علي جهات التحقيق قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

محكمة جنايات الإسكندرية مستشفى العباسية للطب النفسى قتل صديقه متهم محاكمة متهم التحقيقات

الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
عاصفة ثلجية بأمريكا
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
من عزاء والدة نضال الشافعى
