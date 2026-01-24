قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال

ياسمين القصاص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعامل مع القضايا المجتمعية المعاصرة، وعلى رأسها حماية الأطفال من الاستخدام غير الآمن للهواتف المحمولة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة تضمن تنشئة أجيال قادرة على التعامل الواعي مع هذه الوسائل في المراحل العمرية المناسبة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية ، إنه لا يؤيد فكرة منع الأطفال من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل، بل يدعو إلى توفير بدائل إيجابية وجاذبة تشغل أوقاتهم وتلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية. وأوضح أن كل حي في مصر يضم مراكز شباب يمكن من خلالها إشراك الأبناء في أنشطة متعددة، مثل أنشطة الكشافة التي تشمل التخييم، وتعلم الإسعافات الأولية، والاعتماد على النفس، وغيرها من الفعاليات التي تسهم في تنمية السلوك الإنساني وبناء الشخصية، وأكد أن الطفل، بعد خوض مثل هذه التجارب الواقعية، سيبدأ في النظر إلى الهاتف المحمول بنوع من الازدراء، لأنه أصبح يمارس أنشطة حقيقية تنمي قدراته العقلية والجسدية وتمنحه شعورا بالإنجاز.

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن انشغال الأبناء بأنشطة واقعية وحياتية يساهم تدريجيا في إبعادهم عن التعلق المفرط بالهواتف الذكية، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الحوار الأسري المستمر. 

ولفت إلى أن وجبة الغداء في الماضي كانت تمثل مساحة طبيعية للتواصل والمتابعة والتوجيه بين الآباء والأبناء، داعيا إلى عدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تخطف الأبناء من أسرهم، كما شدد على ضرورة متابعة الآباء لأبنائهم بشكل دائم، والاقتراب منهم نفسيا، واحتضانهم يوميا، والانتباه لأي تغيرات قد تطرأ على سلوكهم، مثل التدخين، أو الميل إلى الانعزال، أو الانسحاب من التفاعل الاجتماعي.

وأشار هندي، إلى أن هناك خطورة غياب الدور الحقيقي للأسرة في حماية الأبناء من الانجراف وراء سلبيات الرقمنة، مؤكدا أن مؤسسة الأسرة تُعد الركيزة الأولى والأساسية في حماية الأجيال الجديدة. 

وشدد على أن دور الأب والأم لا يجب أن يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل ينبغي أن يمتد إلى الحوار المباشر، والمرافقة الوجدانية، والتواصل الإنساني المستمر، كما سلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين الآباء والأبناء، والتي نتجت عن الاعتماد المفرط على الوسائل المادية في التربية، مقابل تراجع التفاعل الإنساني والدور العاطفي داخل الأسرة.

والجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي قال إن هناك دولا مثل أستراليا وإنجلترا وضعت تشريعات وقوانين للحد من استخدام الهواتف المحمولة لفئات عمرية معينة، بهدف حماية الأطفال من الآثار السلبية المبكرة للتكنولوجيا.

 وأوضح الرئيس، أنه أشار إلى هذه التجارب في مناسبات سابقة، مؤكدا أهمية أن تتحرك الدولة في هذا الاتجاه، وأن تستفيد من نتائج تلك القوانين بعد دراسة تجارب الآخرين بشكل دقيق، بما يحقق مصلحة الأبناء والبنات ويضمن وصولهم إلى سن النضج القادرين فيه على التعامل مع التكنولوجيا بصورة سليمة ومتوازنة.

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في الذكرى 74 لـ عيد الشرطة

وزير التربية والتعليم

مناسبة وطنية خالدة .. وزير التعليم يهنئ الرئيس بالذكرى 74 لعيد الشرطة

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية تهنئ رجال الشرطة وتثمن دورهم في حفظ أمن وأمان مصر والمصريين

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

