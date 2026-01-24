قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: أنباء عن سماع دوي إطلاق نار في جبال بنيامين.. وفرض طوق أمني حول رام الله

فرناس حفظي

فرضت قوات الجيش الإسرائيلي طوقاً أمنياً حول رام الله وبدأت عمليات تمشيط المنطقة بعد ورود بلاغ عن سماع دوي إطلاق نار من جهة عين كينيا، وأفاد بذلك متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات في الحادث.

ومن جانب آخر، أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها قضت على عناصر عبروا الخط الأصفر في قطاع غزة، وزرعوا عبوة ناسفة، واقتربوا من القوات الإسرائيلية ، هذا ما أفاد به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر إلى إسرائيل السبت، في زيارة تهدف إلى إجراء تنسيق مع كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين في حال تنفيذ ضربة محتملة ضد إيران، وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة رئيس جهاز الموساد دافيد برنيا إلى واشنطن.

وبالتوازي مع الاستعدادات الأميركية والإسرائيلية، صعدت طهران لهجتها؛ إذ حذر مسؤول إيراني رفيع من أنّ أي هجوم سيُعتبر "حرباً شاملة"، مضيفاً: "سنرد بأقسى ما يمكن لإنهاء الأمر".


وكانت وسائل إعلام أميركية قد أشارت خلال الأيام الأخيرة إلى حشد عسكري متزايد في المنطقة، من بينها تحرك حاملة الطائرات "يو إس إس لينكولن" باتجاه الخليج. وعلّق مسؤول إيراني على هذا الانتشار قائلاً إن بلاده تأمل ألا يكون مقدمة لمواجهة مباشرة، لكنه أكد استعداد القوات الإيرانية لـ"أسوأ السيناريوهات"، 
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، مضيفاً: "نأمل ألا يحدث شيء، لكننا سنرى".


وتشير تقارير إلى أن واشنطن نقلت طائرات تزويد بالوقود إلى أوروبا ودفعت بمقاتلات إضافية إلى قواعد في الشرق الأوسط، فيما يجري بحث نشر أنظمة دفاع جوي إضافية لحماية القواعد الأميركية في المنطقة.


في ظل هذه الأجواء، ألغت شركة النقل الجوي الهولندية "كي إل إم" رحلاتها إلى تل أبيب يومي الجمعة والسبت، لتنضم إلى مجموعة "لوفتهانزا" التي مددت سابقاً قرارها بتقليص الرحلات إلى إسرائيل وتشغيلها نهاراً فقط.


 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

