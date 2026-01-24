التوسع في تنفيذ مناطق العزل وتركيب العدادات الذكية بمحطات مياه القليوبية

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات، قام اللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة ميدانية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حيث كان في استقباله المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الزيارة، اطّلع اللواء عاصم شكر على عرض تقديمي شامل حول الملفات التي تديرها الشركة، شمل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومؤشرات الأداء، وخطط تطوير البنية التحتية، وترشيد الطاقة، وتقليل الفاقد، ومبادرة حياة كريمة، وجودة المياه، وخدمة العملاء.



كما تفقد نائب رئيس الشركة القابضة محطة مياه سرياقوس المرشحة، التي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 145 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مركز ومدينة الخانكة وعددًا من القرى والمناطق، من بينها: القلج، الجبل الأصفر، منشية الجبل الأصفر، سرياقوس، عرب العيايدة، المنية، 23 يوليو، كفر حمزة، سندوه، والمنايل.



وشملت الجولة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بسسل، حيث استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة موقف التشغيل الحالي للمرحلة الأولى بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميًا، والمرحلة الثانية بطاقة 18 ألف متر مكعب يوميًا، واللتين تعملان بنظام الحمأة النشطة التقليدية، كما تابع أعمال استلام المرحلة الثالثة بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تعمل بتقنية SBR المتقدمة، إحدى أحدث تكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المياه المعالجة وفق الاشتراطات البيئية.



وأكد اللواء عاصم شكر أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، ودورها في رفع نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمات، مشيدًا بجهود الشركة في تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.



كما شدد على تطوير منظومة مياه الشرب وخفض نسبة الفاقد، من خلال التوسع في تنفيذ مناطق العزل (DMA / DMZ)، وتسريع خطط الإحلال والتجديد، واستبدال العدادات المتوقفة، والتوسع في تركيب العدادات الذكية، بما يسهم في تحسين كفاءة الشبكات وترشيد الاستهلاك.

وأكد نائب رئيس القابضة أهمية تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، خاصة فيما يتعلق بمخاطر التعامل مع الكلور والمواد الكيميائية، وضرورة تدريب العاملين ورفع الوعي بإجراءات الأمان داخل المحطات ومواقع العمل.



كما أشاد بدور شركة مياه القليوبية في مجابهة الأمطار والسيول والاستعداد للأزمات والطوارئ، مؤكدًا أهمية وضع حلول عملية وسريعة للتغلب على تحديات المناطق الساخنة، والإسراع في تنفيذ الحلول العاجلة لتقليل تأثير الأزمات على المواطنين.



وشدد اللواء عاصم شكر على أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف، من خلال رفع جاهزية المحطات والشبكات، وضمان استقرار الضغوط وجودة الخدمة، وتعزيز خطط الطوارئ لضمان استمرارية إمدادات المياه دون انقطاعات.



من جانبه، استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة جهود الشركة في زيادة معدلات التحصيل، وتعظيم استثمار الأصول، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل، إلى جانب تطوير منظومة خدمة العملاء، والتوسع في مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.



وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء عاصم شكر بجهود قيادات والعاملين بشركة مياه القليوبية، مؤكدًا استمرار الدعم والمتابعة من جانب الشركة القابضة، بما يحقق استدامة الخدمات، وتحسين جودة مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وتعزيز رضا المواطنين.