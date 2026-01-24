قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التوسع في تنفيذ مناطق العزل وتركيب العدادات الذكية بمحطات مياه القليوبية

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات، قام اللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة ميدانية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حيث كان في استقباله المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الزيارة، اطّلع اللواء عاصم شكر على عرض تقديمي شامل حول الملفات التي تديرها الشركة، شمل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومؤشرات الأداء، وخطط تطوير البنية التحتية، وترشيد الطاقة، وتقليل الفاقد، ومبادرة حياة كريمة، وجودة المياه، وخدمة العملاء.


كما تفقد نائب رئيس الشركة القابضة محطة مياه سرياقوس المرشحة، التي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 145 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مركز ومدينة الخانكة وعددًا من القرى والمناطق، من بينها: القلج، الجبل الأصفر، منشية الجبل الأصفر، سرياقوس، عرب العيايدة، المنية، 23 يوليو، كفر حمزة، سندوه، والمنايل.


وشملت الجولة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بسسل، حيث استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة موقف التشغيل الحالي للمرحلة الأولى بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميًا، والمرحلة الثانية بطاقة 18 ألف متر مكعب يوميًا، واللتين تعملان بنظام الحمأة النشطة التقليدية، كما تابع أعمال استلام المرحلة الثالثة بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تعمل بتقنية SBR المتقدمة، إحدى أحدث تكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المياه المعالجة وفق الاشتراطات البيئية.


وأكد اللواء عاصم شكر أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، ودورها في رفع نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمات، مشيدًا بجهود الشركة في تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.


كما شدد على تطوير منظومة مياه الشرب وخفض نسبة الفاقد، من خلال التوسع في تنفيذ مناطق العزل (DMA / DMZ)، وتسريع خطط الإحلال والتجديد، واستبدال العدادات المتوقفة، والتوسع في تركيب العدادات الذكية، بما يسهم في تحسين كفاءة الشبكات وترشيد الاستهلاك.
وأكد نائب رئيس القابضة أهمية تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، خاصة فيما يتعلق بمخاطر التعامل مع الكلور والمواد الكيميائية، وضرورة تدريب العاملين ورفع الوعي بإجراءات الأمان داخل المحطات ومواقع العمل.


كما أشاد بدور شركة مياه القليوبية في مجابهة الأمطار والسيول والاستعداد للأزمات والطوارئ، مؤكدًا أهمية وضع حلول عملية وسريعة للتغلب على تحديات المناطق الساخنة، والإسراع في تنفيذ الحلول العاجلة لتقليل تأثير الأزمات على المواطنين.


وشدد اللواء عاصم شكر على أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف، من خلال رفع جاهزية المحطات والشبكات، وضمان استقرار الضغوط وجودة الخدمة، وتعزيز خطط الطوارئ لضمان استمرارية إمدادات المياه دون انقطاعات.


من جانبه، استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة جهود الشركة في زيادة معدلات التحصيل، وتعظيم استثمار الأصول، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل، إلى جانب تطوير منظومة خدمة العملاء، والتوسع في مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.


وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء عاصم شكر بجهود قيادات والعاملين بشركة مياه القليوبية، مؤكدًا استمرار الدعم والمتابعة من جانب الشركة القابضة، بما يحقق استدامة الخدمات، وتحسين جودة مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وتعزيز رضا المواطنين.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مال واعمال الاسكان والمرافق شركة مياه الشرب والصف الصحي بالقليوبية اخبار مصر مياه الشرب منظومة مياه الشرب والصرف الصحي حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

مرموش وصلاح

4 أندية غادرت دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول ومانشستر سيتي؟

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد