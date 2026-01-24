نائب محافظ الوادي الجديد تبحث الإجراءات التنفيذية لإدارة محمية كهف الجارة

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا تنسيقيًا، مع أعضاء اللجنة العليا لإدراج وإعلان منطقة كهف الجارة كمحمية طبيعية، بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بمصر، ومسؤولي الإدارة المركزية لشئون المحميات والبيئة بوزارة البيئة، ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية المختصين ومسؤولي البيئة والسياحة بالمحافظة.



بحثت تنسيق الإجراءات الإدارية والتنفيذية عقب تصديق مجلس الوزراء بالموافقة على إدراج المنطقة كمحمية طبيعية، مثمنةً هذه الخطوة الهامة التي تعكس الأهمية الاقتصادية والتنموية للمنطقة، مشيرةً إلى جهود المحافظة الاستباقية في حماية المنطقة وصوّن مواردها من خلال وقف تنفيذ أي أنشطة على المساحة المتاخمة لهذا النطاق.

وأكدت تقديم المحافظة الدعم اللوجيستي لأعضاء اللجنة؛ للبدء في المعاينة الميدانية للمنطقة وتحديد نطاق الدراسة، وآليات الإدارة الرشيدة للمحمية والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، كما أشارت إلى دراسة التنسيق مع منظمة اليونسكو لإدراج المحمية ضمن مواقع التراث العالمي التي تدعمها المنظمة في خطتها لحماية وتطوير هذه المواقع.