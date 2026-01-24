هيئة البث الاسرائيلية: مبعوثا الرئيس الامريكي ويتكوف وكوشنر يلتقيان مع نتنياهو

أعلنت هيئة البث الاسرائيلية، أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر إلتقيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، وصل مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وبالتزامن مع تطورات المشهد في غزة عقب الإعلان الرسمي عن “مجلس السلام”.



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يجتمع ويتكوف وكوشنر هذا المساء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند الساعة 7:30 مساءا حيث أكدت صحيفة معاريف أن الملفين الإيراني والغزّي يتصدران جدول أعمال اللقاء.



وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن زيارة المبعوثين تهدف أيضاً إلى بحث إعادة فتح معبر رفح وآليات إعادة إعمار قطاع غزة