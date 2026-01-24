مصطفى حسني: الطمأنينة الحقيقية تأتي من الله والدفاع عن المؤمنين من سلطاته

علّق الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة خلال الحلقة 22، على قراءة المتسابق أحمد علي، موضحًا أن الإنسان يشعر بالقلق والخوف عند مواجهة مكر الآخرين أو المؤامرات ضده، خاصة عندما لا يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه.

الطمأنينة الحقيقية

أشار حسني إلى أن الطمأنينة الحقيقية تأتي من الله الذي يعلم كل شيء ويدافع عن عباده المؤمنين، مؤكدًا أن الله يسخر له من عباد وجنود في الأرض ليقفوا إلى جانبه، ويحيط بالمؤمنين برعايته وحمايته، ما يجعل المؤمن في أمان وراحة رغم كل التحديات والمخاطر.

القوي والمتميز

وأشاد أعضاء لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة بقراءة المتسابق أحمد محمد خلال الحلقة 22، حيث وصفوا صوته بالقوي والمتميز، مؤكدين أن لديه مستقبلًا واعدًا في فنون التلاوة، وأن أداؤه قدّم نموذجًا يُدرّس لمحبي القرآن الكريم.

وعقب الانتهاء من التلاوة، لم يتمالك أحمد نفسه وبكى تأثرًا بالآيات، مشيرًا إلى أنه يسعى للتفاعل مع معاني القرآن بصدق وإخلاص، بعيدًا عن الرياء أو النفاق.