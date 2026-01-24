قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتصالات النواب: ندرس إصدار تشريع يضع ضوابطا لاستخدام السوشيال ميديا للأطفال

الهواتف
الهواتف
هاني حسين

ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة وإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، معتبرًا إياها خطوة بالغة الأهمية، قائلًا:"توجيه هام في توقيت مهم، خاصة بعد رصد الفضاء الإلكتروني الواسع لبعض التطبيقات العالمية التي قد تكون مخالفة لقانون تقنية المعلومات 175، وهو قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية كما يُطلق عليه إعلاميًا."

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"الدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبارهما الجهات المنوط بها ضبط المحتوى، يأخذان الإجراءات القانونية حول هذا المحتوى المخالف للقانون المصري."


وعن التشريعات المماثلة للدول الغربية مثل أستراليا قال:"اشتغلنا عليها النهارده، ونسقنا مع الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقسم التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات."


وكشف عن أنه سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة تنظيم جلسات نقاشية، قائلًا:"سوف نبدأ خلال الأيام القادمة في تنظيم جلسات نقاشية بحضور المختصين والفنيين والقانونيين، والأهم من القانون آليات التنفيذ."
 

وتابع:"توجيهات الرئيس لاقت إشادة إيجابية من كافة الأسر المصرية، خاصة مع وجود قضايا في الفترة الأخيرة ارتكبوا جرائم بسبب الدخول على تلك المواقع."
 

وشدد على  أنهم بصدد دراسة إصدار تشريع يقنن ويضع ضوابط لاستخدام السوشيال ميديا بالنسبة للأطفال تحت سن معين، قائلًا:"سوف يشمل وضع ضوابط ومعايير لاستخدام السوشيال ميديا، ومواجهة النصب الإلكتروني، ومواجهة التطبيقات الإلكترونية المخالفة، والألعاب التي قد تشكل خطورة على الأطفال، والتي تؤدي إلى خطورة دائمة، والانتحار، والقمار الإلكتروني، كلها بنود ستكون موجودة في هذا القانون."
 

وأضاف:" مشروع القانون  سيتم إدارجه مع أولى جلسات البرلمان عبر لجنة الاتصالات خلال الدورة الحالية  وأولى جسات  لجنة الاتصالات ستكون حول  هذا الأمر "

الاتصالات الموبايل الاطفال مجلس النواب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

ترشيحاتنا

ورشة عمل للحكام

ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا .. بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في الشوط الاول

ليفربول

أسيست محمد صلاح.. ليفربول يخسر من بورنموث 3-2 في الدوري الإنجليزي

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد