عصام عمر يشوّق جمهوره للحلقة الجديدة من «بطل العالم»

شوق الفنان عصام عمر جمهوره للحلقة الجديدة من مسلسله “بطل العالم”.

وكتب عصام عبر حسابه الشخصي عبر «فيسبوك»: «استنوا بكرة الحلقة السادسة من مسلسل بطل العالم؛ الحلقة السادسة والسابعة من أقرب الحلقات لقلبى، إن شاء الله الحلقات الجاية تعجبكم وتبقى عند حسن ظنكم».

ويُعرض مسلسل «بطل العالم» عبر منصة يانجو بلاي ويشارك وقناة CBC، ضمن خطة عرض مكثفة تعتمد على حلقة يوميًا، ما ساهم في زيادة معدلات البحث والمتابعة اليومية، ودفع العمل ليكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

المسلسل من بطولة عصام عمر، وجيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز، إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف هاني سرحان.

تدور أحداث مسلسل «بطل العالم» حول ملاكم سابق يُجبر على الاعتزال في ذروة نجاحه، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج دائرة الضوء.

بعد فقدان المجد والشهرة، يحاول إعادة بناء حياته من الصفر، ويعمل كحارس شخصي في وظيفة بعيدة تمامًا عن ماضيه.

تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط في مساعدة دنيا على استرداد ميراثها، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع شخصية نافذة وخطيرة.