قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عمر يشوّق جمهوره للحلقة الجديدة من «بطل العالم»

عصام عمر
عصام عمر
منار نور

شوق الفنان عصام عمر جمهوره للحلقة الجديدة من مسلسله “بطل العالم”. 

وكتب عصام عبر حسابه الشخصي عبر «فيسبوك»: «استنوا بكرة الحلقة السادسة من مسلسل بطل العالم؛ الحلقة السادسة والسابعة من أقرب الحلقات لقلبى، إن شاء الله الحلقات الجاية تعجبكم وتبقى عند حسن ظنكم».

ويُعرض مسلسل «بطل العالم» عبر منصة يانجو بلاي ويشارك وقناة CBC، ضمن خطة عرض مكثفة تعتمد على حلقة يوميًا، ما ساهم في زيادة معدلات البحث والمتابعة اليومية، ودفع العمل ليكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

المسلسل من بطولة عصام عمر، وجيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز، إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف هاني سرحان.

تدور أحداث مسلسل «بطل العالم» حول ملاكم سابق يُجبر على الاعتزال في ذروة نجاحه، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج دائرة الضوء. 

بعد فقدان المجد والشهرة، يحاول إعادة بناء حياته من الصفر، ويعمل كحارس شخصي في وظيفة بعيدة تمامًا عن ماضيه.

تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط في مساعدة دنيا على استرداد ميراثها، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع شخصية نافذة وخطيرة.

مسلسل بطل العالم عصام عمر جيهان الشماشرجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

مبابي

مبابي: نفذت ركلة جزاء بانينكا من أجل براهيم دياز

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية قبل لقاء الليلة

سلة الأهلي

الجارحي يقود سلة الأهلي أمام الزمالك بسبب إيقاف "لينوس جافريل"

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد