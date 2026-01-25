قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نزل لها مخصوص.. موقف إنساني لـ ماجد المهندس مع معجبة على كرسي متحرك

ماجد المهندس من حفل أبوظبي
ماجد المهندس من حفل أبوظبي
أحمد إبراهيم

ظهر الفنان ماجد المهندس، في مقطع فيديو قصير من حفلته الأخيرة في مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي، أمس السبت 24 يناير. 

وخلال الفيديو قام ماجد المهندس، بالنزول من على مسرحه بعدما وجد معجبة على كرسي متحرك تريد التقاط صورة معه، لينزل مخصوصا لها ويلتقط معها عدة صور. 

ماجد المهندس مع المعجبة 

وأحيا الفنان ماجد المهندس حفلًا غنائيًا ليلة أمس السبت على مسرح الوثبة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّم ماجد المهندس لجمهوره باقةً متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: «أنا بلياك»، «الفاتنة»، «البضاعة»، وغيرها.

أحدث أغاني ماجد المهندس

في أبريل الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة له تحمل اسم “غزالة”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وفي 15 ديسمبر الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم. 

وطرحت إحدى شركات الإنتاج الفني أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم “ماني ذاك”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل. 

ماجد المهندس - كليب الجو

وفي منتصف شهر سبتمبر 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد، الذي يحمل اسم الجو، بعد فترة من الترويج له.

كليب الجو لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: سريوس، والكليب إخراج فادي حداد.

وتم طرح كليب الجو لـ ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الذي يحمل اسم البضاعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

أغاني ماجد المهندس

وكان ماجد المهندس، طرح أغنية “جننت قلبي”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023.

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة
صحة الشرقية
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز
