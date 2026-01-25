إيلاريا حارص: رسائل الوفاء لأسر شهداء الشرطة تؤكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى الشرطة حملت رسائل عميقة تتجاوز الإطار الاحتفالي، لتضع أسسًا واضحة لمفهوم المسؤولية الوطنية والمحاسبة الأخلاقية قبل الإدارية، مشيرة إلى أن حديث الرئيس عن الوقوف أمام الله يعكس رؤية دولة تُدار بالضمير قبل اللوائح.

وأضافت حارص في بيان لها، أن تأكيد الرئيس على أن الإصلاح لا يكون بالعنف أو الهدم، وإنما بالرفق والبناء، يرسّخ فلسفة دولة اختارت التغيير المتدرج والحفاظ على استقرار المؤسسات، دون الدخول في دوامات الفوضى أو القرارات المتسرعة التي تدفع الشعوب ثمنها.

وأوضحت أن دعوة الرئيس لكل مؤسسة لممارسة النقد الذاتي الصادق تمثل نقلة مهمة في إدارة الدولة، حيث يعكس هذا الطرح إيمان القيادة بأن التطوير الحقيقي يبدأ من الداخل، وبأن المؤسسات القوية هي التي تعترف بتحدياتها وتسعى لتصحيحها بشجاعة ومسؤولية.

وشددت إيلاريا حارص على أن رسائل الوفاء لأسر الشهداء تؤكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، وأن تضحيات الشهداء ستظل محل تقدير دائم، ليس بالكلمات فقط، بل بسياسات مستمرة ودعم مؤسسي ممتد يعكس وفاء حقيقي لا يخضع للزمن.