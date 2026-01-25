قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيلاريا حارص: رسائل الوفاء لأسر شهداء الشرطة تؤكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها

النائبة إيلاريا حارص
النائبة إيلاريا حارص
حسن رضوان

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى الشرطة حملت رسائل عميقة تتجاوز الإطار الاحتفالي، لتضع أسسًا واضحة لمفهوم المسؤولية الوطنية والمحاسبة الأخلاقية قبل الإدارية، مشيرة إلى أن حديث الرئيس عن الوقوف أمام الله يعكس رؤية دولة تُدار بالضمير قبل اللوائح.

وأضافت حارص في بيان لها،  أن تأكيد الرئيس على أن الإصلاح لا يكون بالعنف أو الهدم، وإنما بالرفق والبناء، يرسّخ فلسفة دولة اختارت التغيير المتدرج والحفاظ على استقرار المؤسسات، دون الدخول في دوامات الفوضى أو القرارات المتسرعة التي تدفع الشعوب ثمنها.

وأوضحت أن دعوة الرئيس لكل مؤسسة لممارسة النقد الذاتي الصادق تمثل نقلة مهمة في إدارة الدولة، حيث يعكس هذا الطرح إيمان القيادة بأن التطوير الحقيقي يبدأ من الداخل، وبأن المؤسسات القوية هي التي تعترف بتحدياتها وتسعى لتصحيحها بشجاعة ومسؤولية.

وشددت إيلاريا حارص على أن رسائل الوفاء لأسر الشهداء تؤكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، وأن تضحيات الشهداء ستظل محل تقدير دائم، ليس بالكلمات فقط، بل بسياسات مستمرة ودعم مؤسسي ممتد يعكس وفاء حقيقي لا يخضع للزمن.

إيلاريا حارص رسائل الوفاء شهداء الشرطة الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلماني: السوشيال ميديا مُحرك للجرائم الغريبة على مجتمعنا ومواجهتها بتشريع ضرورة ملحة

النائبة إيلاريا حارص

إيلاريا حارص: رسائل الوفاء لأسر شهداء الشرطة تؤكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها

المستشار هشام بدوي

رئيس مجلس النواب: التكامل بين البرلمان والمركزي للمحاسبات ضمان لحماية المال العام

بالصور

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد