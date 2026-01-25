قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار العالم

جيش الاحتلال يطلق مناورة لرفع الجاهزية في السيناريوهات القصوى

فرناس حفظي

أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق مناورة في مقر القيادة المركزية، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية لمواجهة السيناريوهات القصوى في الدفاع والهجوم. 

وتشمل المناورة تدريب عدة فرق بالتوازي، بالتعاون مع الإدارة المدنية، إضافة إلى اختبار سلسلة القيادة من مستوى القيادة المركزية وصولًا إلى هيئة الأركان العامة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن هذه المناورة مدرجة مسبقًا ضمن جدول نشاطات الشعبة.

وكشف داني سيترينوفيتش، الباحث الإسرائيلي في برنامج إيران والمحور الشيعي بمعهد دراسات الأمن القومي، في مقابلة على إذاعية، عن اكتمال استعدادات الجيش الأمريكي لاحتمال شن هجوم ضد إيران، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سيترينوفيتش: “الولايات المتحدة قد تتخذ خطوة لم تُنفذ من قبل ضد إيران، ويعتمد القرار على ما يريد الرئيس تحقيقه، سواء كان هجوماً رمزيًا أو محاولة لإسقاط النظام الإيراني”.

وأضاف أن الوجود الأمريكي في الخليج يمنح واشنطن مرونة كبيرة، قد تشمل فرض حصار اقتصادي أو إجراءات أخرى غير عسكرية.

وتطرق الباحث إلى السيناريو الذي قد يدفع إسرائيل للتدخل، قائلاً: "اعتماد مشاركة إسرائيل يتوقف على رد الفعل الإيراني. إذا اعتبر الإيرانيون الهجوم الأمريكي رمزيا فقط، قد يبقى دور إسرائيل محدودًا، أما إذا فُهم على أنه يهدف للإطاحة بالنظام، فمن المحتمل أن تُشارك إسرائيل بشكل أوسع".

وأكد سيترينوفيتش أن جميع الاحتمالات مطروحة في ظل عدم وضوح الهدف الاستراتيجي للإدارة الأمريكية، محذراً من أن الوضع يشهد تناقضات يومية بين تصريحات الرئيس ترامب وتصرفاته على الأرض.

الجيش الإسرائيلي مناورة القيادة المركزية السيناريوهات القصوى هيئة الأركان العامة المتحدث باسم الجيش

