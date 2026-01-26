حالة الطقس| شديد البرودة وأمطار خفيفة ومتوسطة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء27 إلى السبت 31 يناير ، ليسودة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس من الثلاثاء حتى السبت ستشهد شبورة مائية من 3 إلى 10 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أشارت الهيئة، إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 يناير، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



أفادت الهيئة، إلى اضطراب فى الملاحة البحرية يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، على بعض المناطق من سواحل "السلوم – مطروح – العلمين- الإسكندرية" وتصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج 2.5 إلى 3.5 متر.

عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً، وشديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء،

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى التالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 | الصغرى 11

السواحل الشمالية: العظمى 21 | الصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 25 | الصغرى 07

جنوب الصعيد: العظمى 27 | الصغرى 12



ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة، وتجنب التواجد تحت الأشجار، اللوحات الإعلانية، وأعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح القوي.

