وزير التعليم الإسرائيلي: الهجوم على إيران قد يحدث خلال ساعات

ذكرت صحيفة معاريف أن وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، صرح اليوم بأن القرار الأمريكي بشأن إيران قد يُتخذ خلال ساعات، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب لم يحسم أمره بعد.

وأضاف كيش، في مقابلة مع إذاعة راديو نورث 104.5 إف إم، أن إسرائيل على أهبة الاستعداد على المستويين الدفاعي والهجومي، مع استمرار روتين الحياة اليومية، مع الاستعداد لأي طارئ قد يستمر لأسابيع.

هجوم محتمل



وحول تأثير أي هجوم محتمل، أشار كيش إلى أن الوضع في إيران معقد، مع قمع حكومي للاحتجاجات الداخلية، مؤكدا أن عدد القتلى في مثل هذه العمليات سيكون مرتفعا جدا بسبب طبيعة النظام القمعي.



كما انتقد كيش المحكمة العليا، قائلاً إنه يتعامل "كما لو أنها غير موجودة"، واتهمها بالاستيلاء على صلاحيات لم تكن من حقها، ودعا إلى إدارة التوتر الحالي بين السلطات لتجنب الانزلاق إلى أزمة أكبر.