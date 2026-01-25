عصابة حواليه.. طليقة أحمد مكي تثير الجدل بشأن سبب انفصالهما

كشفت خبيرة التجميل مى كمال الدين عن سبب الطلاق بينها وبين الفنان أحمد مكي وتفاصيل حول العلاقة بينهما، خصوصا أن إعلانها المفاجئ مؤخرا عن طلاقها من الفنان أثار جدلا واسعا.

وقالت مى كمال الدين، فى منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام »: "مش معنى إن اتنين انفصلوا يبقوا بينهم حروب أو لو شخص منهم اتعرض لأزمة أسيبه، ولو حتى هو مطلبش الخير أقوى من أى شر، سبب انفصالى الرئيسى من أحمد مديرة أعماله والعصابة اللى حواليه، وسکت سنين عشان والدته وخوفا عليه بس بعد وفاة والدته حسيت إن الطاقة اللى جوايا استنفذت تماما بس مش معناها انى بكرهه أو هسيبه فى أى ازمة مهما كان".

وأضافت:"عذرته لأن للأسف عشرته معاها أكتر منى بكتير، أحمد شخص بيصون العشرة فكان محترم عشرتها جدا، رغم إنها أذته بلا رحمة وبلا ضمير، بتمنى بجد كفاية مسدجات صعبة بتدخلنى فى مود صعب، أنا شخص لا ينتقم رغم إنى مش بسيب حقى بس اللى بينى وبينه خير لا يقدر بكنوز الدنيا، أحمد مكى مش شخص عادى عندى، هفضل أدعيله يعيش مبسوط وربنا يعوضه كل خير".

تصدر اسم الفنان أحمد مكي، خلال الساعات الماضية، مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأزمة القانونية مع مديرة أعماله السابقة.

ووجهت مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، رسالة بعد أنباء استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66.5 مليون من أمواله.

وحرر أحمد مكي محضرا ضد مديرة أعماله، بعد رفضها تسليمه كشف حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها.