دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عصابة حواليه.. طليقة أحمد مكي تثير الجدل بشأن سبب انفصالهما

احمد مكي وطليقته
احمد مكي وطليقته
علا محمد

كشفت خبيرة التجميل مى كمال الدين عن سبب الطلاق بينها وبين الفنان أحمد مكي وتفاصيل حول العلاقة بينهما، خصوصا أن إعلانها المفاجئ مؤخرا عن طلاقها من الفنان أثار جدلا واسعا.

وقالت مى كمال الدين، فى منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام »: "مش معنى إن اتنين انفصلوا يبقوا بينهم حروب أو لو شخص منهم اتعرض لأزمة أسيبه، ولو حتى هو مطلبش الخير أقوى من أى شر، سبب انفصالى الرئيسى من أحمد مديرة أعماله والعصابة اللى حواليه، وسکت سنين عشان والدته وخوفا عليه بس بعد وفاة والدته حسيت إن الطاقة اللى جوايا استنفذت تماما بس مش معناها انى بكرهه أو هسيبه فى أى ازمة مهما كان".

وأضافت:"عذرته لأن للأسف عشرته معاها أكتر منى بكتير، أحمد شخص بيصون العشرة فكان محترم عشرتها جدا، رغم إنها أذته بلا رحمة وبلا ضمير، بتمنى بجد كفاية مسدجات صعبة بتدخلنى فى مود صعب، أنا شخص لا ينتقم رغم إنى مش بسيب حقى بس اللى بينى وبينه خير لا يقدر بكنوز الدنيا، أحمد مكى مش شخص عادى عندى، هفضل أدعيله يعيش مبسوط وربنا يعوضه كل خير".

تصدر اسم الفنان أحمد مكي، خلال الساعات الماضية، مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأزمة القانونية مع مديرة أعماله السابقة.

ووجهت مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي،  رسالة بعد أنباء استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66.5 مليون من أمواله.

وحرر أحمد مكي محضرا ضد مديرة أعماله، بعد رفضها تسليمه كشف حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها.

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

