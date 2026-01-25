وزير الشباب من نادي التوفيقية: الأندية الرياضية أحد الأعمدة الأساسية لتنمية المجتمع

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي التوفيقية للتنس بمحافظة الجيزة، في إطار المتابعة الدورية لأعمال التطوير والإنشاءات الرياضية بالأندية الرياضية في مختلف المحافظات، والوقوف على جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات للرياضيين.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، وباسل رحمي رئيس مجلس إدارة نادي التوفيقية، وإسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

افتتاح قاعة الأعضاء الشتوية

وافتتح وزير الشباب والرياضة قاعة الأعضاء الشتوية بالنادي، وتفقد أعمال تطوير غرف تغيير الملابس وصالة اللياقة البدنية، بالإضافة إلى عدد من الملاعب التي تضم ثمانية ملاعب للتنس وملعبين للبادل داخل النادي، اطلع على جاهزية عربة الإسعاف وآليات تطبيق الكود الطبي، بما يضمن توفير أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية للاعبين.

تطبيق الكود الطبي

شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية الالتزام بتطبيق الكود الطبي، والاستمرار في تطوير وتحديث المنشآت الرياضية وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومتكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية.

مستوى الخدمات المقدمة

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى الخدمات المقدمة داخل نادي التوفيقية للتنس، مؤكدًا أن الأندية الرياضية تمثل أحد الأعمدة الأساسية في تنمية المجتمع، وتوفير بيئة محفزة وآمنة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة خاصة، مشددًا على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للأندية لتمكينها من أداء دورها على الوجه الأمثل.

والتقى الوزير خلال الجولة بعدد من اللاعبين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تواجه اللاعبين والأندية ودعم مسيرة المنظومة الرياضية.

وفي ختام الجولة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي التوفيقية للتنس على جهودها، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للنادي وتطويره خلال المرحلة المقبلة.