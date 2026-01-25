صدور قرارات وزارية لمشروعين بحدائق أكتوبر والشيخ زايد

صدر مؤخرًا قراران وزاريان بالموافقة على مشروعين سكنيين أحدهما بمنطقة حدائق أكتوبر والآخر بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة وفق القوانين المنظمة للتنمية العمرانية.

وجاء القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026 خاصًا بالمشروع المقام بحدائق أكتوبر، بينما صدر القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2026 للمشروع المقام بمدينة الشيخ زايد، بما يتيح بدء الخطوات التنفيذية عقب استكمال التصاريح النهائية.

وبحسب البيانات المتاحة، بدأت الاستعدادات الخاصة بالمرحلة التنفيذية للمشروعين، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني محدد. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروعين نحو 9.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 5 مليارات جنيه للمشروع الأول و4.5 مليار جنيه للمشروع الثاني.

كما تتضمن الخطط المعلنة إطلاق مشروعات جديدة خلال النصف الأول من عام 2026 في كل من الحزام الأخضر ومنطقة الثورة الخضراء، تشمل وحدات سكنية متنوعة إلى جانب أنشطة تجارية وإدارية وشقق فندقية.

ويقع المشروع المقام بحدائق أكتوبر بمنطقة المربع الذهبي على مساحة 10 أفدنة، ويضم وحدات سكنية وخدمات مجتمعية، بينما يُقام المشروع الآخر بمدينة الشيخ زايد على مساحة مماثلة، ويشمل 570 وحدة سكنية متنوعة، وتتولى تنفيذ المشروعين شركة Voya Development.