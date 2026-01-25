قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بثلاثيه نظيفة.. يوفينتوس يكتسح نابولي في الدوري الايطالي
سعر الذهب في الكويت.. عيار 21 يقترب من 43 دينارا
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال
أحمد موسى: وزير الداخلية سلّمني رقم هاتفه الشخصي.. وملف الوزارة أصبح مسؤوليتي
أحمد موسى: كانت رغبتي الالتحاق بكلية الآثار وأطلع مفتش آثار
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صدور قرارات وزارية لمشروعين بحدائق أكتوبر والشيخ زايد

مشروع
مشروع
أحمد عبد القوى

صدر مؤخرًا قراران وزاريان بالموافقة على مشروعين سكنيين أحدهما بمنطقة حدائق أكتوبر والآخر بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة وفق القوانين المنظمة للتنمية العمرانية.

وجاء القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026 خاصًا بالمشروع المقام بحدائق أكتوبر، بينما صدر القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2026 للمشروع المقام بمدينة الشيخ زايد، بما يتيح بدء الخطوات التنفيذية عقب استكمال التصاريح النهائية.

وبحسب البيانات المتاحة، بدأت الاستعدادات الخاصة بالمرحلة التنفيذية للمشروعين، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني محدد. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروعين نحو 9.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 5 مليارات جنيه للمشروع الأول و4.5 مليار جنيه للمشروع الثاني.

كما تتضمن الخطط المعلنة إطلاق مشروعات جديدة خلال النصف الأول من عام 2026 في كل من الحزام الأخضر ومنطقة الثورة الخضراء، تشمل وحدات سكنية متنوعة إلى جانب أنشطة تجارية وإدارية وشقق فندقية.

ويقع المشروع المقام بحدائق أكتوبر بمنطقة المربع الذهبي على مساحة 10 أفدنة، ويضم وحدات سكنية وخدمات مجتمعية، بينما يُقام المشروع الآخر بمدينة الشيخ زايد على مساحة مماثلة، ويشمل 570 وحدة سكنية متنوعة، وتتولى تنفيذ المشروعين شركة Voya Development.

مشروع جديد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

صاحب المدفن في بيته بقنا

نقل رفات والديه إلى مدفن داخل بيته.. صاحب مقابر والدي رفض تواجدهما لديه

وزير العدل يستقبل سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة

وزير العدل يبحث مع سفير فرنسا تعزيز التعاون بالمجالات القانونية والقضائية

النيابة العامة تستقبل وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث التعاون في دعم وحماية المرأة

النيابة العامة تستقبل وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث التعاون في دعم وحماية المرأة

بالصور

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر

فيديو

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

المزيد