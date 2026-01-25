قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير في الشأن الروسي: محادثات أبوظبي خطوة سياسية مهمة دون اختراق حقيقي لأزمة أوكرانيا

نبيل رشوان
نبيل رشوان
رنا عبد الرحمن

اعتبر الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، أن استمرار مسار المحادثات بين موسكو وكييف برعاية أمريكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي يحمل دلالة سياسية مهمة، كونه يعكس عودة قنوات الاتصال شبه المباشر بين الطرفين، وهي خطوة نادرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وأوضح رشوان، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن مجرد انعقاد هذه اللقاءات يمثل تطورًا نسبيًا في حد ذاته، إلا أنه لا يرقى حتى الآن إلى مستوى تحقيق تقدم حقيقي في الملفات الخلافية المعقدة التي تقف عائقًا أمام أي تسوية شاملة.

وأشار إلى أن القضايا الجوهرية لا تزال عالقة دون حلول، وعلى رأسها مستقبل السيطرة على ما يقرب من 22% من أراضي إقليم دونباس، إلى جانب ملف محطة زابوريجيا النووية ذات الأهمية الاستراتيجية، فضلًا عن مصير الأصول الروسية المجمدة في الخارج، والتي تعد إحدى أدوات الضغط الرئيسية على موسكو.

وأكد رشوان أن الموقف الروسي لا يزال متمسكًا باستكمال أهداف العملية العسكرية، ويرفض أي وقف لإطلاق النار قبل تحقيق مكاسب ميدانية وسياسية واضحة، في المقابل تصر أوكرانيا على عدم التنازل عن أي جزء من أراضيها، وتعتبر أي تسوية تقوم على هذا الأساس مساسًا بسيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف أن الولايات المتحدة طرحت خلال المشاورات أفكارًا تتعلق بإنشاء منطقة عازلة تفصل بين القوات المتحاربة، في محاولة لخفض التصعيد ومنع الاحتكاك المباشر، إلا أن كييف ترى أن الخيار الأكثر واقعية يتمثل في تجميد النزاع مؤقتًا ووقف العمليات العسكرية عند خطوط التماس الحالية، دون الاعتراف بالأمر الواقع سياسيًا.

وفيما يخص الموقف الأوروبي، شدد الخبير في الشأن الروسي على أن الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفًا متشددًا إزاء أي تسوية قد تفضي إلى تخلي أوكرانيا عن أجزاء من أراضيها لصالح روسيا، معتبرًا أن مثل هذا السيناريو سيُنظر إليه على أنه مكافأة لموسكو، وهو ما يفسر تحفظ العواصم الأوروبية على أي مقترحات تمنح روسيا سيطرة رسمية على مناطق دونباس أو زابوريجيا أو خيرسون.

وختم رشوان حديثه بالتأكيد على أن المسار التفاوضي لا يزال في إطار إدارة الأزمة وليس حلها، في ظل تضارب المصالح الدولية وتشابك الحسابات الإقليمية، مشيرًا إلى أن فرص التوصل إلى تسوية نهائية ستظل مرهونة بتغير موازين القوى على الأرض أو حدوث تحولات كبرى في المواقف الدولية.

نبيل رشوان روسيا العواصم الأوروبية موسكو اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تقترب من الشرق الأوسط

وسائل إعلام عبرية: حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تقترب من الشرق الأوسط

استشهاد فلسطيني في استهداف الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني في استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي التفاح شرق مدينة غزة

أرشيفية

جيش الاحتلال يبدأ عملية شمالي غزة لاستعادة رفات الأسير الأخير

بالصور

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

المزيد