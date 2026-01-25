قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
ثبات للبحوث: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعني أن المرحلة الثانية من خطة ترامب قد بدأت

القاهرة الاخبارية
القاهرة الاخبارية
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، إن هناك مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بشأن فتح معبر رفح، إلا أن شكل هذا الاتفاق وطبيعته لم يُعلنا رسميًا حتى الآن، في انتظار اجتماع الكابينت الإسرائيلي المقرر عقده مساء اليوم، والذي من المتوقع أن يصدر عنه إعلان في هذا الشأن.

وأوضح حرب، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى فتح المعبر من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرًا أن هذه الخطوة تعني فعليًا بدء المرحلة الثانية، إلى جانب تشكيل لجنة التكنوقراط والتقدم في ملفات أخرى مرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وأضاف أن دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة يعني أمرين أساسيين؛ الأول أن المرحلة الثانية قد انطلقت، مع بقاء بعض مظاهر التعنت الإسرائيلي المرتبطة بالمرحلة الأولى، والثاني أن هذه اللجنة ستكون قادرة على العمل من داخل القطاع، ما يشير إلى وجود إدارة جديدة لغزة، بغض النظر عن شكلها أو طبيعة صلاحياتها، وهو ما سيدفع المجتمع الدولي للتعامل معها كأمر واقع.

وبيّن أن نتنياهو يسعى إلى تعطيل فتح المعبر عمليًا من خلال فرض شروط وإجراءات تتعلق بآليات التفتيش ومواقع تواجد قوات الاحتلال، بما قد يجعل فتح المعبر شكليًا فقط، إلى جانب حساباته الداخلية المرتبطة بالحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي، حيث إن أي قرار يطرحه داخل الكابينت يبقى مرهونًا بقدرته على الإبقاء على حكومته الحالية.

