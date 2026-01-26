قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
برلمان

الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تغيير البيانات على النظام المعلوماتي

معتز الخصوصي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة تغيير البيانات على النظام المعلوماتي.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عقوبة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

