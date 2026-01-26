مش حتحتاج كاميرات مراقبة .. روبوت ولا أغرب يراقب منزلك وحيوانك الأليف أثناء غيابك

كشفت شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي عن روبوت جديد يعمل كمرافق للحيوانات الأليفة لإطعامهم والعناية بهم.

مترجمًا عاطفيًا

ووفقا لموقع “the-sun” يعرف “روبوت أورا” بقدرته على فكّ رموز الحالة المزاجية للحيوانات الأليفة وذلك لأصحابها فهو مصمم ليكون "مترجمًا عاطفيًا" للحيوانات الأليفة، حيث يمكنه "تفسير الحالة العاطفية للحيوان الأليف بدقة" من خلال تحليل السلوك والصوت وسيقوم الروبوت بعد ذلك بإرسال تحديثات تلقائية إلى أصحاب الحيوانات الأليفة حول حالتها الصحية .

قالت شركة تويا في بيان صحفي إن الروبوت، المسمى أورا، "يتحرك بحرية في جميع أنحاء المنزل، ويبحث بشكل استباقي عن الحيوانات الأليفة للتفاعل معها.

تتبع تحركات حيوانك الأليف

يمكن لروبوت أورا تتبع تحركات حيوانك الأليف فهو يقرر تلقائيًا اللحظات التي تستحق التقاطها بالصور ومقاطع الفيديو وقد تم تجهيز الروبوت بموزع للمكافآت ومؤشر ليزر، وأصوات للحيوانات الأليفة للمحاكاة وللترابط مع حيوانك الأليف.

وبفضل عجلاته الثلاث أيضا وجسمه المجوف ووجهه المبتسم، سيوفر مساحة إضافية لقطتك لتتسلق إلى الداخل والتجول فيه فهو أفضل رفيق للحيوانات الأليفة أثناء غيابك عن المنزل.

على الجانب الآخر تهدف هذه التقنية الجديدة إلى مساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يشعرون بالقلق حيال شعور حيواناتهم بالوحدة

قد ظهر الروبوت لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس في يناير 2026 من شركة Tuya، وهي شركة مزودة لخدمات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن الروبوت الخادم يمهد الطريق لمزيد من الروبوتات التي تتمحور حول "رعاية المسنين، ومراقبة المنزل، والتواصل العائلي" مع "أشكال أجهزة متنوعة".

لم تعلن الشركة بعد عن الموعد المتوقع لطرح الروبوتات في السوق التجارية، أو عن تكلفتها.