مصر تستضيف 15 شركة جنوب أفريقية لتعزيز التجارة

زار وفد تجاري يضم 15 شركة جنوب أفريقية مصر خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

البعثة ضمت شركات تعمل في قطاعات الصناعات الهندسية، التعدين، الصناعات الكيماوية، الملابس والمنسوجات، مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، صناعات السيارات، والمنتجات الزراعية المصنعة.

وشملت الزيارة تنظيم زيارات ميدانية لوفود الشركات الجنوب أفريقية إلى المصانع والشركات المصرية، بالإضافة إلى عقد منتدى أعمال مصري–جنوب أفريقي مشترك يوم 26 يناير 2026، تضمن اجتماعات ثنائية مباشرة (B2B)، لتعزيز التواصل وبناء شراكات تجارية واستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.



أكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا تجاوز 200 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بنحو 186 مليون دولار خلال عام 2024 بالكامل.

وأضاف د. الشريف أن العلاقات المصرية–الجنوب أفريقية شهدت زخمًا اقتصاديًا وسياسيًا متناميًا خلال العام الماضي، توّج بمشاركة مصر في فعاليات قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2025، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.