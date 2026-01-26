قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تستضيف 15 شركة جنوب أفريقية لتعزيز التجارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

زار وفد تجاري يضم 15 شركة جنوب أفريقية مصر خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

 البعثة ضمت شركات تعمل في قطاعات الصناعات الهندسية، التعدين، الصناعات الكيماوية، الملابس والمنسوجات، مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، صناعات السيارات، والمنتجات الزراعية المصنعة.
وشملت الزيارة تنظيم زيارات ميدانية لوفود الشركات الجنوب أفريقية إلى المصانع والشركات المصرية، بالإضافة إلى عقد منتدى أعمال مصري–جنوب أفريقي مشترك يوم 26 يناير 2026، تضمن اجتماعات ثنائية مباشرة (B2B)، لتعزيز التواصل وبناء شراكات تجارية واستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
 

أكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا تجاوز 200 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بنحو 186 مليون دولار خلال عام 2024 بالكامل.

وأضاف د. الشريف أن العلاقات المصرية–الجنوب أفريقية شهدت زخمًا اقتصاديًا وسياسيًا متناميًا خلال العام الماضي، توّج بمشاركة مصر في فعاليات قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2025، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

صادرات مصرية جنوب أفريقيا التجارة البينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

ترشيحاتنا

النني وزوجته

زوجة النني تخطف الأنظار في عيد ميلادها

الأهلي وبيراميدز

ترتيب دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثالثة وتصدر الأهلي وبيراميدز

عبد الله السعيد

عبد الله السعيد يهنئ احمد حجازي بعيد ميلاده

بالصور

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني
سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد