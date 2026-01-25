قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدقهلية.. فريق طبي ينقذ ذراع مريض من البتر المحقق في اللحظات الأخيرة بمستشفى أجا
بعد ساعات من الرعب .. خروج ربة منزل وأطفالها الأربعة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء
مستوطنون يحرقون مركبتين ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية عطارة شمال رام الله
الأزهر : عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين
صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب
بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر.. غدا
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
بدعم صندوق رعاية المُبتكرين .. طلاب مصر في تحدي السيارات الذكية بقطر Shell Eco-Marathon 2026 | صور
الهلال الأحمر يُسيّر قافلة «زاد العزة» 123 مُحملة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية إلى غزة
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
اقتصاد

التمثيل التجاري يعرض خريطة طريق الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار

جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 استعرض التمثيل التجاري المصري دوره في تنمية الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، خلال محاضرة ببرنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وألقى الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، محاضرة تعريفية تناول خلالها مهام وأهداف التمثيل التجاري المصري، وآليات تنفيذ مستهدفات الحكومة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار، إلى جانب الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بأولوية الدولة المصرية.

وجاءت المحاضرة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية، أحد البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأولمبي بالمعادي، ويهدف إلى تمكين الشباب وصقل مهاراتهم القيادية وإعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية وتمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وخلال المحاضرة، استعرض عبد العزيز الشريف الدور المحوري للتمثيل التجاري المصري في فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وجذب الاستثمارات، وبناء الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية وزيادة معدلات التصدير.

وأكد رئيس التمثيل التجاري استعداد الجهاز للتنسيق مع برنامج الدبلوماسية الشبابية ووزارة الشباب والرياضة، واستقبال عدد من الكوادر المتميزة من المشاركين في البرنامج للتدريب العملي على العمل الدبلوماسي التجاري، وذلك بمقر التمثيل التجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز خبراتهم العملية ويؤهلهم للانخراط الفاعل في مجالات العمل الدبلوماسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، ودور الشباب كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية.

وشارك في المحاضرة من جانب التمثيل التجاري المصري كل من وليد الزمر مدير إدارة شؤون أفريقيا، وعلاء البيلي مدير إدارة شؤون الاستثمار، ومحمد حلمي مدير وحدة التطوير والإعلام والاتصال المؤسسي.

الدبلوماسية الشبابية التمثيل التجارى الشباب والرياضة

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

