التمثيل التجاري يعرض خريطة طريق الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار

استعرض التمثيل التجاري المصري دوره في تنمية الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، خلال محاضرة ببرنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وألقى الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، محاضرة تعريفية تناول خلالها مهام وأهداف التمثيل التجاري المصري، وآليات تنفيذ مستهدفات الحكومة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار، إلى جانب الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بأولوية الدولة المصرية.

وجاءت المحاضرة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية، أحد البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأولمبي بالمعادي، ويهدف إلى تمكين الشباب وصقل مهاراتهم القيادية وإعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية وتمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وخلال المحاضرة، استعرض عبد العزيز الشريف الدور المحوري للتمثيل التجاري المصري في فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وجذب الاستثمارات، وبناء الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية وزيادة معدلات التصدير.

وأكد رئيس التمثيل التجاري استعداد الجهاز للتنسيق مع برنامج الدبلوماسية الشبابية ووزارة الشباب والرياضة، واستقبال عدد من الكوادر المتميزة من المشاركين في البرنامج للتدريب العملي على العمل الدبلوماسي التجاري، وذلك بمقر التمثيل التجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز خبراتهم العملية ويؤهلهم للانخراط الفاعل في مجالات العمل الدبلوماسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، ودور الشباب كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية.

وشارك في المحاضرة من جانب التمثيل التجاري المصري كل من وليد الزمر مدير إدارة شؤون أفريقيا، وعلاء البيلي مدير إدارة شؤون الاستثمار، ومحمد حلمي مدير وحدة التطوير والإعلام والاتصال المؤسسي.