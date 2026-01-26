قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
الكاف يؤجل جلسة الاستماع الخاصة بالسنغال بشأن أحداث نهائي أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حلول برلمانية لأزمة إعفاء هواتف القادمين من الخارج

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة

انتقد النائب أشرف أمين، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة المصاحبة للمصريين القادمين من الخارج، واصفًا القرار بأنه «قرار جاف» اتخذه مسؤول تنفيذي دون مراعاة الأبعاد السياسية.

وأوضح " أمين " فى بيان له اصدره اليوم أن مثل هذه القرارات لا يجب فصلها بين العمل التنفيذي والعمل السياسي، خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المصريين العاملين بالخارج، يُقدر عددهم بنحو 12 مليون مواطن، يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلات تتراوح بين 35 و40 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات الدولة الرسمية مشيراً إلى أن هذه التحويلات تعد إحدى الركائز الأساسية لتوفير العملة الصعبة، التي تُستخدم في سداد الديون وغيرها، مؤكدًا أن مصر لا تعاني من أزمة في تدفقات النقد الأجنبي بسبب تحويلات العاملين بالخارج، قائلًا: «مش بدور على عملة، لأن معاك من تحويلات المصريين بالخارج ما يكفي للدولة من عملة صعبة، وبالتالي لا تواجه معاناة أو مشكلة، وبالتبعية لا يؤثر ذلك على الداخل المصري في الأسعار وغيرها».

وأضاف أن فرض ضرائب على هواتف المصريين بالخارج قد يؤدي إلى نتائج عكسية أيضًا، من بينها تقليص حجم التحويلات تحت أي مسمى، متسائلًا: «هل من المنطقي البحث عن 280 مليون جنيه سنويًا كحصيلة جمركية، مع تجاهل 35 إلى 40 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج؟».

وطالب النائب أشرف أمين بإعفاء المصريين المقيمين بالخارج الذين يضخون عملة صعبة إلى الدولة، وكذلك إعفاء هواتف السائحين، في إطار تشجيع تدفق النقد الأجنبي مشدداً على ضرورة عدم إعفاء المعتمرين والحجاج، أو المسافرين بهدف العلاج، أو في مهام رسمية أو دورات تدريبية قصيرة.

وأكد أن هؤلاء يجب أن يسددوا الضرائب المستحقة للدولة، باعتبار أن سفرهم مؤقت ولا يندرج ضمن الفئات الداعمة للاقتصاد عبر تحويلات مستمرة، على سبيل المثال: «موظف طالع دورة تدريبية أسبوع أو أسبوعين أو شهر، وقام بشراء تليفون، يجب أن يدفع ضريبة» مشيراً إلى أنه تقدم بسؤاله البرلماني للوقوف على حقيقة الموقف، ومحاسبة المسؤول عن حالة الارتباك القائمة، وضمان عدم تحميل المواطن أخطاء سوء التنسيق أو غياب الرؤية.

وتساءل النائب أمين قائلاً : ما الأساس القانوني والتنفيذي الذي استندت إليه في إقرار الإعفاء ثم تعديله ثم إيقافه؟ ومن الجهة المسؤولة عن تضارب البيانات الصادرة للمواطنين، وهل تمت محاسبتها؟ وكيف توازن الحكومة بين تشجيع التصنيع المحلي وحماية حق المواطن، خاصة المصري بالخارج، في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء مبالغ فيها؟ وما مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم اعتمادًا على قرارات أو بيانات رسمية ثم فوجئوا بتغيير القواعد؟ وهل توجد رؤية شاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب دون الإضرار بالمستخدم النهائي؟

كما طالب بمنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع للمواطنين المتضررين من القرارات المتغيرة، وإطلاق منصة رقمية شفافة تمكّن المواطن من معرفة موقف هاتفه الجمركي قبل السفر أو عند الوصول، منعًا للاجتهادات الفردية.

الهواتف المحمولة المصاحبة للمصريين القادمين من الخارج الضرائب العملة الصعبة الاقتصاد الوطني تحويلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

حيثيات حكم التعليم المفتوح.. الأعلى للجامعات لا يملك استحداث درجات أو شهادات مهنية لم تسمها اللائحة التنفيذية

المتهمين

القبض على شخصين سرقا دراجة نارية من طالب بالقاهرة

دقيق

ضبط 6 أطنان دقيق مدعم في حملات على المخابز السياحية

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد