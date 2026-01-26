قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
حوادث

رجعت البيت.. الإفراج عن والدة شيماء جمال ليلا من قسم الطالبية

والدة شيماء جمال ودفاعها
والدة شيماء جمال ودفاعها
ندى سويفى

أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال من قسم شرطة الطالبية مساء أمس الأحد عقب قرار المحكمة بإخلاء سبيلها. 

وقال المستشار أحمد الرفاعي المحامي دفاع والدة شيماء جمال أن الدعوى نظرت أمس أون لاين بالفيديو كونفرانس ولم يتم إحضار ماجدة الحشاش من قسم الشرطة وعقب صدور القرار بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها تم الكشف عليها جنائيا وتبين عدم طلبها في قضايا أخرى ليتم الإفراج عنها مساء وعادت لمنزلها. 

وقررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في اتهامها بسب وقدف محاميي خصومها

وشرح المستشار أحمد الرفاعي، المحامي، دفاع والدة شيماء جمال، تفاصيل اخلاء سبيلها بعدما أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، باستئناف قرار محكمة أول درجة، ونظرت القضية اليوم أمام محكمة جنح مستأنف العمرانية والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وإحالة دعوى السب والقذف للمحكمة الاقتصادية مع إخلاء سبيل ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال.

كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف العمرانية استمرار قد قررت حبس ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء، لحين تحديد جلسة لمحاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف محاميي خصومها.

وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.

والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال شيماء جمال والدة شيماء جمال

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

