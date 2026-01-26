رجعت البيت.. الإفراج عن والدة شيماء جمال ليلا من قسم الطالبية

أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال من قسم شرطة الطالبية مساء أمس الأحد عقب قرار المحكمة بإخلاء سبيلها.

وقال المستشار أحمد الرفاعي المحامي دفاع والدة شيماء جمال أن الدعوى نظرت أمس أون لاين بالفيديو كونفرانس ولم يتم إحضار ماجدة الحشاش من قسم الشرطة وعقب صدور القرار بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها تم الكشف عليها جنائيا وتبين عدم طلبها في قضايا أخرى ليتم الإفراج عنها مساء وعادت لمنزلها.

وقررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في اتهامها بسب وقدف محاميي خصومها

وشرح المستشار أحمد الرفاعي، المحامي، دفاع والدة شيماء جمال، تفاصيل اخلاء سبيلها بعدما أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، باستئناف قرار محكمة أول درجة، ونظرت القضية اليوم أمام محكمة جنح مستأنف العمرانية والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وإحالة دعوى السب والقذف للمحكمة الاقتصادية مع إخلاء سبيل ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال.

كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف العمرانية استمرار قد قررت حبس ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء، لحين تحديد جلسة لمحاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف محاميي خصومها.

وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.