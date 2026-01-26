قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الوادى الجديد يتصدر القطاع الخدمى على مستوى الجمهورية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

يتصدر قطاع الصحة بالوادى الجديد قائمة الخدمات الطبية المجانية على مستوى الجمهورية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية والتى كتنت آخرها العام الماضى وفقا لإحصائيات وزارة الصحة للعام الماضى حوالى مليون 750 ألف خدمة تضمنت تقديم 238 ألفًا و854 خدمة طبية، شملت العيادات الخارجية والطوارئ والرعايات، كما قدمت العيادات المسائية 2620 خدمة فى مختلف التخصصات، مع إضافة مركز السعار بمستشفى حميات الداخلة، وتوفير الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر، وتقديم 1645 خدمة عبر التشخيص عن بُعد، إلى جانب 20 ألفًا و393 خدمة من خلال 74 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فى إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق التغطية الصحية الشاملة تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وإشراف الدكتور شريف صبحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وفى مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 935 ألفًا و182 خدمة طبية عبر المراكز والوحدات، شملت الاستقبال والعيادات وخدمات تنظيم الأسرة. كما تم تجهيز 9 وحدات للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة، مع تطور ملحوظ فى الخدمات بوحدات مثل أبو منقار، بئر 5، اللواء صبيح، النهضة، الصحوة، الأمان، المنيرة، بولاق، والبشندى بمركز بلاط.

- صحة الوادى الجديد الأولى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية العلاجية


كما حققت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، حيث جرى الكشف الطبى والفحوصات لـ 102641 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، وتجاوز الإنجاز نسبة 100% فى تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجرى الكشف عليهم وبالتالى تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه يتم صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحى بكميات تكفى ثلاثة أشهر، وشمل العمل بالمبادرة خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة طوال أيام الأسبوع.

وحققت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية " صحة الأم والجنين" ضمن مبادرة 100 مليون صحة، حيث حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ المبادرة وحققت أرقامًا تجاوزت المستهدف من المبادرة، وتم توجيه الشكر للفرق الطبية والاطقم الطبية بالمديرية لتميزهم فى العمل وتفانيهم بما حقق هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة "صحة السيدات الحوامل" للكشف المبكر عن الأمراض التى تنتقل من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

- تحقيق المركز الأول فى قطاع العلاج عن بُعد


كما حققت منظومة العلاج عن بُعد بالمحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية بتقييم وزارة الصحة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، تهدف إلى توفير خدمات طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة، حيث تم تشغيل 20 وحدات على مستوى المحافظة، تقدم خدماتها يوميًا بالتعاون مع 33 مستشفى جامعى ومتخصص على مستوى الجمهورية.

- تنفيذ قوافل طبية بدعم مجلس الوزراء وبنك الشفاء


وتنفذ مديرية الصحة بالمحافظة خلال هذا الاسبوع قافلة رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، بمستشفى الداخلة العام، وذلك فى إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج فى عدد من التخصصات الطبية وذلك تحت رعاية السيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحى بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وقال الدكتور شريف صبحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن هذه القافلة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادى الجديد، وتحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، بما يسهم فى رفع مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث يجرى توقيع الكشف الطبى للحالات التى تحتاج إلى طبيب متخصص، وذلك من خلال فريق طبى يضم أخصائيين فى الباطنة والنساء والأطفال، بالإضافة إلى إمكانية استخراج تذكرة كشف فورى من موقع القافلة، بعد الانتهاء من إجراءات المبادرات وتسليم الكارت الخاص بالمواطن.

- القوافل الطبية المجانية تساهم فى سد عجز التخصصات الطبية


أضاف صبحى أن هذه القوافل إلى نشر الوعى الصحى داخل المجتمعات المحلية، خاصة فى المناطق البعيدة التى تحتاج إلى وصول الخدمات الطبية إليها بشكل مستمر، مع التركيز على أهمية الفحص الدورى والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بما يساهم فى تقليل نسب الإصابة ودعم جودة حياة المواطنين، مؤكدًا على أن مديرية الصحة تستكمل جهودها لتنفيذ المبادرات العلاجية وايفاد قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز فى التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد صحة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

المتهمة

تعاني من اضطرابات نفسية.. القبض على سيدة تعدت على أخرى بالقاهرة

أرشيفية

إحالة شاب إلى جنايات الجيزة في ابتزاز فتاتين بمقاطع خادشة

المتهمين

بودر وشادو.. القبض على 3 من مروجى المخدرات بالجيزة

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد