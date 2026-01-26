كنوز الكرنك المدفونة.. اكتشافات أثرية تفتح فصلا جديدا من التاريخ

كشف الدكتور أحمد عامر الخبير الآثري، تفاصيل الاكتشاف الآثري الجديد للبعثة الصينية في منطقة الكرنك، وقال الكشف الآثري يضم بعثة مصرية وصينية، وأن البعث كانت تعمل لمدة 8 سنوات ماضية.

وأضاف أحمد عامر خلال لقاء على القناة الأولى، أن مدة 8 سنوات للبحث ليس بمدة كبيرة، وأنه خلال العمل تم اكتشاف 2 بحيرة، وأن ما تم العمل به في حدود 2300 متر، من أصل 106 ألف، فالعمل مستمر لفترة طويلة، والاكتشافات كثيرة.

وأوضح أن معبد الكرنك، من أهم وأضخم المعابد بالعالم، وهو من قبل عصر الدولة الوسطى، وفي الحضارة المصرية القديمة، كان يسمى بأكثر الأماكن تميزا.

وأشار إلى أن معبد الكرنك به قطع فريدة من الآثار، ويضم رموز مختلفة وبه ملوك وأثار من مصر القديمة، وأن المعبد به أثار مدفونة وهناك اكتشافات آثرية جديدة.