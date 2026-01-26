مسؤول أثري يشهد أعمال البعثة الفرنسية فى آرمنت.. صور

تفقد الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، منطقه آثار أرمنت للوقوف على آخر الأعمال التي قامت بها البعثه الفرنسيه بمعبد آرمنت.

مدينة أرمنت الحيط غرب المحافظة، التي تبلغ مساحتها 60 ألف كيلو متر، ولا يزيد عدد سكانها عن 20 ألف شخص، وكانت تسمى أنوكعت حتى تحول اسمها إلى أرمنت.

البعثه الفرنسيه في آرمنت

يذكر أن أرمنت كانت مركزا لعبادة "منتو" إله الحرب والضراوة ومنذ الاسرة العاشرة انتقل البيت الملكى من أرمنت إلى طيبة (الأقصر) وجعلوا منها دارا للحكم وعاصمة للبلاد وبعد أن كانت مجرد مدينة عادية.

بدأت شهرة المدينة لتطغى على شهرة أرمنت حاضرة الإقليم القديم ومسقط رأس الملوك وظلوا في الوقت نفسه أوفياء لرب أرمنت ونسبوا أسماءهم إليه مثل منتو.

وأصبحت أرمنت منذ الاسرة التاسعة والعشرين أي في القرن الخامس قبل الميلاد تحوى جبانة العجل المقدس "بوخيس" المعروفة بالبخيوم الموجود اطلالها بمعبد أرمنت الحيط

ويعود معبد أرمنت إلى العصور المصرية القديمة وتحديدًا عصر الدولة الوسطى والمكرس لعبادة الإله مونتو إله الحرب والحماية وزوجته.