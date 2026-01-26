أسوان تفوز بـ 4 جوائز للتمييز الحكومى.. صور

ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والسيدة عهود الرومى وزيرة الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات حفل إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومى في دورتها الرابعة ، وخلال فعاليات الإحتفال قام رئيس الوزراء بتسليم الجوائز وتكريم الفائزين فى مختلف الفئات المتنافسة ، وقد تسلم محافظ أسوان ، ورؤساء القرى الفائزة الجوائز من دولة رئيس الوزراء.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن فوز المحافظة بـ 4 جوائز يعكس نجاحها فى ملف التطوير والتحديث ، وغيرها من ملفات العمل العام حيث فازت المحافظة بالمركز الأول فى فئة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، والمركز الثانى للوحدة المحلية لقروى فارس ، والمركز الثالث للوحدة المحلية لقروى غرب أسوان وذلك ضمن أفضل 5 قرى بجائزة المؤسسة المتميزة فئة القرى ، فيما تم ترشيح مدن أسوان وأبو سمبل ضمن أفضل 10 مدن بجائزة المؤسسة المتميزة فئة المراكز والمدن ، كما فازت منى عبد العزيز بجائزة أفضل ثانى مدير إدارة .

التميز الحكومى

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن نجاح المحافظة فى الحصول على هذه الجوائز المؤسسية للوحدات المحلية للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى سواء الخاصة بالقرى ، بجانب منافسة المحافظة فى مجال وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يعكس مدى الجهود التى تم بذلها بإعداد الملفات الخاصة بها بشكل نموذجى ومحكم ، وهو الذى يستحق الإشادة والتقدير لفريق العمل الذى ساهم فى تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل.

ووجه محافظ أسوان الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذى يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، وتحفيزهم للإستفادة من أفكارهم الإبداعية ، وتحويلها إلى مشروعات رائدة على أرض الواقع .

وأكد المحافظ على أن ما يحدث على أرض مصرنا الحبيبة فى كل المجالات جاء نتيجة جهد وعرق وإرادة من حديد ليرسموا الطريق نحو الجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير مقاييس التحدى والإنجاز بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك تجسد فى جائزة مصر للتمييز الحكومى والتى ترتقى بروح التنافس الفردى والمؤسسى فى مستويات الأداء بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ترسيخ رؤية إستراتيجية مصر التى ترتكز على عدة محاور من أهمها نشر ثقافة التميز داخل المؤسسات الحكومية وبناء الوعى العام للمواطن وتحقيق الإنفتاح والإنتشار بين الفئات المختلفة بما يساهم فى زيادة الإنتاجية والإبتكار والإبداع فى تقديم الخدمات المتعددة .