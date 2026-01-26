قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
محافظات

أسوان تفوز بـ 4 جوائز للتمييز الحكومى.. صور

جائزة التميز الحكومى
جائزة التميز الحكومى
محمد عبد الفتاح

ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والسيدة عهود الرومى وزيرة الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات حفل إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومى في دورتها الرابعة ، وخلال فعاليات الإحتفال قام رئيس الوزراء بتسليم الجوائز وتكريم الفائزين فى مختلف الفئات المتنافسة ، وقد تسلم محافظ أسوان ، ورؤساء القرى الفائزة الجوائز من دولة رئيس الوزراء. 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن فوز المحافظة بـ 4 جوائز يعكس نجاحها فى ملف التطوير والتحديث ، وغيرها من ملفات العمل العام حيث فازت المحافظة بالمركز الأول فى فئة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، والمركز الثانى للوحدة المحلية لقروى فارس ، والمركز الثالث للوحدة المحلية لقروى غرب أسوان وذلك ضمن أفضل 5 قرى بجائزة المؤسسة المتميزة فئة القرى ، فيما تم ترشيح مدن أسوان وأبو سمبل ضمن أفضل 10 مدن بجائزة المؤسسة المتميزة فئة المراكز والمدن ، كما فازت منى عبد العزيز بجائزة أفضل ثانى مدير إدارة .

التميز الحكومى

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن نجاح المحافظة فى الحصول على هذه الجوائز المؤسسية للوحدات المحلية للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى سواء الخاصة بالقرى ، بجانب منافسة المحافظة فى مجال وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يعكس مدى الجهود التى تم بذلها بإعداد الملفات الخاصة بها بشكل نموذجى ومحكم ، وهو الذى يستحق الإشادة والتقدير لفريق العمل الذى ساهم فى تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل. 

ووجه محافظ أسوان الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذى يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، وتحفيزهم للإستفادة من أفكارهم الإبداعية ، وتحويلها إلى مشروعات رائدة على أرض الواقع .

وأكد المحافظ على أن ما يحدث على أرض مصرنا الحبيبة فى كل المجالات جاء نتيجة جهد وعرق وإرادة من حديد ليرسموا الطريق نحو الجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير مقاييس التحدى والإنجاز بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك تجسد فى جائزة مصر للتمييز الحكومى والتى ترتقى بروح التنافس الفردى والمؤسسى فى مستويات الأداء بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ترسيخ رؤية إستراتيجية مصر التى ترتكز على عدة محاور من أهمها نشر ثقافة التميز داخل المؤسسات الحكومية وبناء الوعى العام للمواطن وتحقيق الإنفتاح والإنتشار بين الفئات المختلفة بما يساهم فى زيادة الإنتاجية والإبتكار والإبداع فى تقديم الخدمات المتعددة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

