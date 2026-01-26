حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 2,5 طن مواد مخدرة بالإسماعيلية.. قدرت قيمتها المالية بـ 560 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى شديد الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.. وبحوزتهم (أكثر من 2 طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، آيس ، كوكايين" – 175 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"– رشاش جرينوف – 4 بنادق آلية – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة)..

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (560 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





