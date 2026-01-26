ريهانا تحتفل بوصول ألبوم ايساب روكى للمركز الأول

احتفلت النجمة ريهانا بوصول الألبوم الجديد لحبيبها ووالد أبنائها آيساب روكي، "Don't Be Dumb" إلى المركز الأول في قائمة بيلبورد 200.

وكتبت ريهانا علي حسابها الرسمي علي موقع “اكس”، “أنا هنا لأخبركم أن ألبوم حبيبي أصبح الألبوم رقم 1!!! يا إلهي!”.

وحل مغني الراب ايساب روكي ضيفا على برنامج اليوتيوب DJ Akademiks، للترويج لألبوم Rocky الجديد.

ونشر آيساب ودي جي، صورة لهما من كواليس تصوير البرنامج، لتشويق الجمهور لمشاهدته عند عرضه على موقع يوتيوب.

وأكد المغني ايساب روكى أن حبيبته النجمة ريهانا غيرت حياته.

وقال روكي، خلال تصريحات صحفية: "ريهانا غيّرت حياتي، سأصبح مليارديرًا قريبًا بفضلها.. المرأة التي تحبك ستغير حياتك للأفضل، قبل أن نرزق أنا وريهانا بأطفال، مجرد وجودي معها أزال الغشاوة عن عيني.. بمجرد أن ترتبط بفتاة، ستختار لك الأصدقاء الذين يجب أن تبقى معهم والذين يجب أن تتخلى عنهم.. لم أرتبط بأي فتاة، بل ارتبطت بامرأة ناجحة ومميزة جدًا.. لو سألتني في عام ٢٠١٢ إن كنت سأرتبط بامرأة مثل ريهانا، لقلت لك مباشرةً لا!".