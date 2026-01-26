قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"

احمد شريف

أشاد مارات جاتين، مساعد رئيس جمهورية تتارستان، بمكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكداً أنه ليس مجرد فعالية ثقافية عربية، بل هو أحد أهم المحافل الثقافية على مستوى العالم. 

وأوضح "جاتين" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإقبال الجماهيري الضخم الذي تخطى المليون زائر في يومين فقط، يعكس الشغف الكبير للمجتمع المصري بالمعرفة، وهو ما دفع مجموعة "الرؤية الاستراتيجية الروسية والعالم الإسلامي" للمشاركة بفعالية هذا العام.

جسور ثقافية وبروتوكول مع الأزهر

وكشف "جاتين" عن تقديم مقترحات لهيئة الكتاب المصرية تضمنت تنظيم ندوات حول الأدب الروسي والتتاري والشيشاني، بهدف تعريف القارئ المصري بالأدباء والشعراء المعاصرين، وعدم الاكتفاء بالأسماء الكلاسيكية الشهيرة مثل "دوستويفسكي وبوشكين".

وعلى صعيد التعاون الأكاديمي، أعلن مساعد رئيس تتارستان عن توقيع بروتوكول تعاون هام بين جامعة الأزهر الشريف وأكاديمية البلغار الإسلامية (التي تعمل تحت رعاية الرئيس الروسي)، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز إعداد الكوادر الإسلامية في روسيا الاتحادية وتبادل الخبرات العلمية.

الذكاء الاصطناعي والأخلاق

وفي سياق متصل، تحدث "جاتين" عن مشاركته في المؤتمر الإسلامي الأخير بالقاهرة، والذي تناول قضية "الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن المناقشات ركزت على كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة مع المنظومة الأخلاقية الإسلامية، مؤكداً أن العالم الجديد يتطلب توازناً دقيقاً بين التقدم التقني والقيم الإنسانية.

