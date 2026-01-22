مساعد رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامعة العربية

قام مرات جاتين، مساعد رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، ونائب رئيس مجموعة (روسيا والعالم الإسلامي)، بزيارة إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس 22 /1 /2026؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وخلال الزيارة، أكد المستشار يوسف بدر مشاري، مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات، أهمية العلاقات العربية – الروسية الثقافية والحضارية العميقة، مشيرا إلى أن الثقافة والحوار هم الأداة الأكثر فاعلية لبناء الثقة وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة ومجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا- العالم الإسلامي"، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تبحث مع روسيا الاتحادية إنشاء مركز ثقافي عربي في روسيا، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل تنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي 2024-2026 في المجال الثقافي، والتي صدرت عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري، الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية في ديسمبر 2023.

كما نوه بأن الأمانة العامة قد أعدت الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات 2026-2031، تمهيداً لاعتمادها من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته القادمة (مارس 2026). وأنه من المزمع أيضاً أن يتم اعتماد "الإعلان العربي للتسامح والسلام" من قبل المجلس، حيث يمثل هذا الاعلان إطارا إرشاديا لدعم الجهود المستقبلية نحو ترسيخ قيم الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الشعوب.

وبدوره، أكد مرات جاتين على أهمية التعاون والتبادل الثقافي بين الدول العربية وروسيا الاتحادية، وتطلعه لتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية و"مجموعة روسيا والعالم الإسلامي"، وأهمية التنسيق بين الجانبين لتنفيذ أنشطة مشتركة حول التعايش السلمي والتسامح بين أتباع الأديان من أجل تعزيز السلم والأمن، مشددا كذلك على أهمية دور الشباب في إرساء أواصر الحوار المشترك والتبادل الثقافي.

وتبادل الجانبان عدد من الأفكار والمبادرات المقترحة لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يخص الحوار بين الأديان والتسامح والتعايش السلمي، كما ناقشا كذلك عدد من المقترحات من أجل العمل على تعزيز دور الكوادر الشبابية في تلك المجالات، وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة على صعيد الحوار الثقافي والديني.