طقس غداً.. رياح وأتربة ورمال على أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء وأتربة ورمال مثارة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة وفرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

طقس غداً الثلاثاء



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غداً الثلاثاء نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على أغل بالأنحاء، تكون مثيرة للرمال والآتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

هيئة الأرصاد الجوية



أشارت الهيئة، إلى مصاحبة الرياح والآتربة فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وحذّرت الأرصاد من احتمالية تشكّل سحب رعدية بنسبة تصل إلى 30%، قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية، واحتمالات لحدوث ضربات برق على بعض المناطق، يصاحبها فرص تساقط حبات البرد بشكل محدود.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تخضع للتحديث المستمر وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

