حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة
ندوة جناح الأزهر توصي بترسيخ التكامل بين العلم والدين لمواجهة الإلحاد المعاصر
بعد بلاغ ناصر البرنس.. عقوبات رادعة تواجه السارق وفقا للقانون
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
برلمان

بعد بلاغ ناصر البرنس.. عقوبات رادعة تواجه السارق وفقا للقانون

ناصر البرنس
ناصر البرنس
حسن رضوان

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن عقوبة السرقة في القانون المصري، وذلك عقب قيام ناصر البرنس، صاحب سلسلة محال شهيرة، بتحرير محضر بقسم شرطة الشيخ زايد، اتهم فيه زوجته بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته الشخصية من داخل مسكن الزوجية.

وتفتح هذه الواقعة الباب أمام تسليط الضوء على العقوبات القانونية المقررة لجريمة السرقة، والظروف التي تشدد العقوبة وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السرقة في القانون

حدد قانون العقوبات عقوبة السرقة وفقًا لظروف ارتكاب الجريمة، حيث نصت المادة 318 على أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من ارتكب سرقة لم تقترن بأي ظرف من الظروف المشددة.

وفي حال توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة 317:

تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى 3 سنوات.

كما أجاز القانون في حالة العود تشديد العقوبة، من خلال:

وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.

وأكد القانون أن:

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون واجب النفاذ فورًا، حتى مع الطعن عليه بالاستئناف.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وتشدد العقوبة إذا ارتكبت السرقة في أي من الحالات الآتية:

إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في دور العبادة.

إذا تمت السرقة في مكان محاط بسور أو حائط، أو عن طريق الكسر من الخارج أو التسور أو استخدام مفاتيح مصطنعة.

إذا ارتكبت السرقة بكسر الأختام الرسمية.

إذا وقعت ليلًا.

إذا تمت من شخصين فأكثر.

إذا ارتكبها خدم أو مستخدمون أو صناع إضرارًا بمخدوميهم أو في أماكن عملهم.

إذا وقعت من المكلفين بنقل الأشياء حال تسليمها لهم بحكم عملهم.

إذا ارتكبت أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

وتظل تكييف الواقعة وتحديد الوصف القانوني من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا لملابسات كل حالة على حدة.

ناصر البرنس عقوبة السرقة محضر بقسم شرطة الشيخ زايد

