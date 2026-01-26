قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغط أمريكي على إسرائيل.. فتح معبر رفح ودخول حكومة غزة خلال 48 ساعة
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها
أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح.. ولن تسمح بالتهجير
الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط
نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سير
أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة للتهجير.. ومصر لن تغير موقفها في الملف.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية بإجمالي 43 ألف عداد

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية مستمرة، مشيرا إلى الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة على الجهود المختلفة بإجمالي سعات  30 ألف م.ف.أ، وربطها على الشبكة الموحدة خلال العام الماضي.

إضافة إلى التوسعات التى شملت 40 محطة على مختلف الجهود، وكذلك مد خطوط بأطوال 194 ألف كيلو متر على شبكة التوزيع وبأطوال 5610 كم بشبكة النقل، موضحا استمرار العمل للحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي.

وأكد أنه تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة 4,6 مليار كيلووات ساعة، بمبلغ 23,5 مليار جنيه، وتم تحصيل منها 13,5 مليار جنيه قيمة ما يعادل 2,6 مليار كيلووات ساعة، وكذلك تم تركيب 2,5 مليون عداد كودى، بلغ حجم استهلاكها من الطاقة 4,7 مليار جنيه، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية بإجمالي 43 الف عداد.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل في القطاعات التابعة وتقييم الأداء، وتحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية لكل قطاع.

وراجع الدكتور محمود عصمت مستجدات التنفيذ الخاصة بخطة العمل في جميع القطاعات، وناقش مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي سيتم ربطها على الشبكة قبل الصيف المقبل، والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط، فى ضوء استراتيجية الطاقة، والخطة الديناميكية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، وتناول الاجتماع المستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية فى جميع المحافظات، وكذلك موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، والجداول الزمنية المحددة لذلك، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص فى مجالات خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والنماذج التى تم العمل عليها فى نطاق بعض الشركات.

ناقش الاجتماع خطة التوسع فى استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات الأخرى المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلى فى مشروعات دعم الشبكة وتطويرها، ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير أداء الشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود، وبرامج الصيانة، ومراجعة معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة، وتحسين بيئة العمل، وكذلك نتائج الأعمال على صعيد التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات، ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، والمؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي للشركات.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة التيار الكهربائي العدادات الذكية عداد كودى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

فاتته المغرب في شعبان

ماذا يحدث لمن فاتته صلاة المغرب في شعبان؟.. إثم عظيم يحجب 16 نعمة

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: كتاب «الشباب بين الواقع والمأمول» رؤية أزهرية لتمكين الجيل وبناء الوعي

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى

ما الفرق بين الصدقة وزكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

المزيد