بيكتشاش يتعادل مع إيوب سبور في الدوري التركي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيشكتاش التركي نقطتين في سباق المنافسة بالتعادل 2 / 2 أمام مضيفه إيوب سبور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري التركي .

وسجل أوركون كوكو هدف التقدم لبيشكتاش مبكرا في الدقيقة السادسة، ثم تعادل أوموت بوزوك في الدقيقة 57، لصالح إيوب سبور، قبل أن يضيف إمري أكبابا الهدف الثاني في الدقيقة 65.

واستطاع جينجز أوندير أن يضيف الهدف الثاني لبيشكتاش ويتعادل لفريقه في الدقيقة 76 من المباراة.

رفع هذا التعادل رصيد بيشكتاش إلى 33 نقطة في المركز الخامس، أما إيوب سبور فلديه 15 نقطة في المركز السادس عشر ضمن منطقة الهبوط، بفارق الأهداف عن قيصري سبور صاحب المركز قبل الأخير.