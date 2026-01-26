اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: تجهيز مخيمات وملابس شتوية للفلسطينيين

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن اللجنة المصرية تعمل على تجهيز مخيمات لسكان غزة لمواجهة موجات الطقس السيء .

وقال محمد منصور في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" اللجنة المصرية عكفت على حفر أبار المياه داخل قطاع غزة ".

وتابع محمد منصور :" اللجنة المصرية مستمرة في عملها داخل غزة من اجل دعم سكان غزة وتقديم المواد الغذائية والمأوى للفلسطينيين ".

وأكمل محمد منصور :" اللجنة المصرية تقوم بفتح المزيد من الطرقات في قطاع غزة للوصول إلى كافة انحاء القطاع وتقديم الدعم للفلسطينيين ".

ولفت محمد منصور :" تستعد اللجنة المصرية لتوزيع ملابس شتوية لأكثر من 30 الف اسرة فلسطينية ".