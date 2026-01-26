قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا
الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: تجهيز مخيمات وملابس شتوية للفلسطينيين

هاني حسين

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن اللجنة المصرية تعمل على تجهيز مخيمات لسكان غزة  لمواجهة موجات الطقس السيء .    

وقال محمد منصور في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  اللجنة المصرية عكفت على حفر أبار المياه داخل قطاع غزة ".  

 وتابع محمد منصور :"  اللجنة المصرية مستمرة في عملها داخل غزة من اجل دعم سكان غزة وتقديم المواد الغذائية والمأوى للفلسطينيين ". 

 وأكمل محمد منصور :" اللجنة المصرية تقوم بفتح المزيد من الطرقات في قطاع غزة للوصول إلى كافة انحاء القطاع وتقديم الدعم للفلسطينيين ".  

ولفت محمد منصور :"  تستعد اللجنة المصرية لتوزيع ملابس شتوية لأكثر من 30 الف اسرة فلسطينية ".  

فلسطين مصر غزة قطاع غزة

