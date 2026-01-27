تيسير فهمي: ابتعدت عن الشاشة 13 سنة واتجهت إلى العمل الخيري

قالت الفنانة تيسير فهمي، إنها ابتعدت عىن التمثيل والفن لمدة 13 عاما، مضيفة:" معرفش غبت كل ده ليه ومعرفش إزاي ارجع".



وأضافت تيسير فهمي خلال حوارها ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي، :" خلال تلك الفترة توجهت الي خدمة الناس والجمعيات الخيرية والسنيين تجري بسرعة ".

وتابعت :" توقفت عن التمثيل بناء علي قرار اتخذته ولكن العودة ليس قراري أنا ولو عرض عليا عمل فني قيم مناسب ليا اكيد سأوافق ، وانني عدت من التوقف بعد اختفاء طويل".

وعن الطفلة تيسير فهمي، قالت:" طفلة هادية وملتزمة طوال حياتي واحترم اسرتي وتربيت علي هذا الامر وكنت بنجح ولكن بدون تفوق وكنت امتلك الذكاء وطفولتي كانت سوية ، ولهذا احب الناس ومساعدتهم ، ووالدي كان في منتهي الحسم والحنان".