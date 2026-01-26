بالأحمر.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من باريس

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها صورا جديدة لها من باريس على هامش عرض أزياء المصمم العالمي طوني ورد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت هيفاء وهبي الانظار بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان قصير نسقت معه بلطو طويل باللون الاحمر ، لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكانت قد أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلاً غنائيًا ساهرًا مساء الجمعة 23 يناير، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل، رقصت هيفاء وهبي، على الطريقة الخليجية على المسرح مع عدد من الرجال الذين ارتدوا الجلباب والعُقال.