حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
غدا.. ندوة ثقافية لمناقشة أعمال المفكر المستشار محمد الدمرداش بمعرض الكتاب

ندوة ثقافية لمناقشة أعمال المفكر المستشار د. محمد الدمرداش بمعرض الكتاب
ندوة ثقافية لمناقشة أعمال المفكر المستشار د. محمد الدمرداش بمعرض الكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 57 ندوة ثقافية لمناقشة أعمال المفكر والأديب المستشار د. محمد الدمرداش، وذلك غداً الثلاثاء 27 يناير في تمام الساعة 4:00 مساءً بقاعة "فكر وإبداع" ببلازا "1"، بمشاركة وحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمفكرين.

تُقام الندوة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المُصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتناول قراءة نقدية لأبرز مؤلفاته التي جمعت بين الفكر السياسي والقانون والأدب، بهدف تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية والفكرية في نتاج الدمرداش، وذلك في إطار تعزيز الحوار الثقافي ودعم الإنتاج الأدبي المصري.

وأثري الدمرداش المكتبة الثقافية والأدبية بالعديد من الأعمال التي لاقت رواجاً كبيراً، مثل: "تنزيه القرآن عن الزيادة والنقصان"، "الإسلام السياسي من عام الجماعة إلى حكم الجماعة"، و"الحوثيون مسيرة الشيعة الزيدية في اليمن"، و"ألا في الفتنة سقطوا"، و"نظرية الإمامة بين الإمامية الإثني عشرية والزيدية بالموازنة مع فقه أهل السنة والجماعة"، و"سطور من تاريخ السودان"، و"التيارات السياسية في العراق"، ورواية "يتيمًا فآوى" و "أم العواجز".

جدير بالذكر أن يشغل المستشار الدكتور محمد الدمرداش العديد من المناصب الهامة والمتنوعة والتي شكلت شخصيته ككاتب، فهو حاصل على الدكتوراه في القانون والشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي الزهور الرياضي، كما سبق وشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصري.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة المستشار د محمد الدمرداش محمد الدمرداش

