محمد مختار جمعة: أمن الوطن يقوم على الفهم الرشيد للدين

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الأسبق، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مؤسسات الدولة، موجهًا تحية خاصة إلى وزارة الداخلية على ما حققته من نجاحات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الرئيس السيسي شدد أكثر من مرة على دور وزارة الداخلية، موضحًا أن رجال الشرطة هم أبناء الوطن، ولا يعملون لحماية شخص أو نظام، وإنما لحماية مصر وشعبها، معتبرًا أن أداء الوزارة بات نموذجًا يُحتذى به في حفظ الأمن والاستقرار.



وأشار إلى أن وزارة الداخلية لا تقتصر في جهودها على مواجهة الجماعات المتطرفة فحسب، بل تتعامل بحزم وتوازن مع مختلف أشكال التطرف الفكري، سواء اليميني أو اليساري، إلى جانب دورها البارز في مكافحة المخدرات، والتصدي للبلطجة، والخروج على الآداب العامة، والجريمة المنظمة، بما في ذلك عصابات التسول.

وشدد وزير الأوقاف الأسبق، على أهمية الانتباه إلى الفهم الخاطئ للدين، مؤكدًا أن الدين يقوم على الإيمان بإله حكيم وعادل، وهو ما يستوجب ترسيخ القيم والأخلاق، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه دون انتقائية.

واختتم جمعة تصريحاته بالتأكيد على أن الدين الصحيح يبعد عن التشدد، ويُنتج قوة رشيدة، وجيشًا وطنيًا قويًا يحمي ولا يعتدي، ويحافظ على أمن الوطن واستقراره.