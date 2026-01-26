حل المطرب وائل الفشني، ضيفا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وخصصت الفنانة إسعاد يونس حلقة اليوم من " صاحبة السعادة " للحديث عن الفلكلور الغنائي الصعيدي واغاني الصعيد التراثية مع نخبة من مطربي الصعيد .

وقال وائل الفشني:" الرئيس السيسي عجبه صوتي وشجعني على التحديث في التراث الصعيدي وهو اللي خلاني أوصل للمكانة اللي بقيت فيها".

وأضاف وائل الفشني :" أغنية سافر حبيبي كرم كبير من ربنا وفتحت ليا طريقي الفني وأسلوبي وطريقتي في الغناء ".

وأضاف وائل الفشني:" مصر مازال فيها موسيقى وأشكال غنائية متنوعة وكثيرة لم تظهر للجميع ".