محافظات

ندوة توعوية بسلامة الغذاء بالغرفة التجارية بدمياط

الغرفه التجاريه
الغرفه التجاريه
زينب الزغبي

أطلقت محافظة دمياط ، عدد من الندوات للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك ، شهد اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد فاعليات الندوة التوعوية التى جاءت بعنوان "رفع مستوي الوعي الصحي لدي المواطنين خاصة فيما يتعلق بالتغذية السليمة وسلامة الغذاء"

جاء ذلك بحضور  محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، واللواء إبراهيم مكي المشرف العام على فروع جهاز حماية المستهلك لمحافظات القناة ودمياط، والدكتورة نيفين الأسمر رئيس المجلس الاقتصادي للمرأة، وبمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية المعنية من مديرية الشؤون الصحية والطب البيطري، جاءت تلك الفاعليات بتنفيذ من العرفة التجارية بدمياط(المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة)، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة .

و في مستهل الندوة أكد السكرتير العام أن سلامة الغذاء يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين وقدرتهم على العمل والإنتاج، مشيراً إلى حرصها المحافظة على تحقيق التنسيق الكامل بين هيئة سلامة الغذاء، ومديريات الصحة والطب البيطري، ومديرية التموين، لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى جميع المواطنين.

علي هامش الفاعلية أوضح المشاركون أن هذه الندوات لا تقتصر على الدور الرقابي فحسب، بل تستهدف رفع الوعي لدى المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم وسبل التأكد من سلامة المنتجات الغذائية، باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية صحتهم وصحة أسرهم.

وفي ختام الفعالية، تم التأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية، مع التشديد على أن محافظة دمياط لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والتوعوية اللازمة لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة

