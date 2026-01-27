التعليم : رحلات مدرسية لمعرض الكتاب يشارك بها 300 طالب يومياً

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، تم تنظيم رحلات طلابية لزيارة المعرض الدولي للكتاب في دورته ٥٧ بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس بداية من يوم ٢٠٢٦/١/٢٢ وتستمر حتى ٢٠٢٦/٢/٣ لمرحلتي الإعدادية والثانوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يشارك في رحلات معرض الكتاب ٣٠٠ طالب وطالبة يومياً من محافظات مصر المختلفة (القاهرة - الجيزة - الشرقية - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - الغربية)، والمشرفين المرافقين لهم لزيارة معرض الكتاب.

ومن جانبه .. قام وفد من إدارة الرحلات والمعسكرات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإستقبال الطلاب أمام معرض الكتاب ، واصطحبهم فى جولة داخل أجنحة المعرض المختلفة، وذلك لربط الطلاب بكل ماهو جديد في مجالات الابتكار والعلوم الحديثة وتزويدهم بالمهارات ورفع الوعي الثقافي لديهم، مما يكن له أكبر الأثر النفسي والمعنوي لدى ابنائنا المشاركين فى الرحلة ويظهر لديهم روح الولاء والانتماء.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57 والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير.

من جهته، أوضح وزير الثقافة أن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تُعد الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث يشارك بها 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، وهي أوسع مشاركة دولية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أنه في ضوء المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تَعِد الوزارة جمهور المعرض هذا العام بنسخة استثنائية ذات هوية متفردة، تستلهم روح الإبداع المصري، وتفتح آفاقًا أوسع للحوار والمعرفة، لافتًا إلى أنه تم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل.

وأضاف هنوأن دولة رومانيا تحل ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين، منوهًا إلى البرنامج الثقافي الثري لدولة رومانيا الذي سيضم موائد مستديرة وندوات متنوعة تناقش العلاقات الثقافية.

شارك في افتتاح المعرض وزارء الثقافة والشباب والرياضة والتضامن والأوقاف والصناعة والنقل ومحافظ القاهرة.