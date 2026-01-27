قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم : رحلات مدرسية لمعرض الكتاب يشارك بها 300 طالب يومياً

رحلات معرض الكتاب
رحلات معرض الكتاب
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، تم تنظيم رحلات طلابية لزيارة المعرض الدولي للكتاب في دورته ٥٧ بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس بداية من يوم ٢٠٢٦/١/٢٢ وتستمر حتى ٢٠٢٦/٢/٣ لمرحلتي الإعدادية والثانوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يشارك في رحلات معرض الكتاب ٣٠٠ طالب وطالبة يومياً من محافظات مصر المختلفة (القاهرة - الجيزة - الشرقية - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - الغربية)، والمشرفين المرافقين لهم لزيارة معرض الكتاب.

ومن جانبه .. قام وفد من إدارة الرحلات والمعسكرات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإستقبال الطلاب أمام معرض الكتاب ، واصطحبهم فى جولة داخل أجنحة المعرض المختلفة، وذلك لربط الطلاب بكل ماهو جديد في مجالات الابتكار والعلوم الحديثة وتزويدهم بالمهارات ورفع الوعي الثقافي لديهم، مما يكن له أكبر الأثر النفسي والمعنوي لدى ابنائنا المشاركين فى الرحلة ويظهر لديهم روح الولاء والانتماء.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57 والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير.

من جهته، أوضح وزير الثقافة أن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تُعد الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث يشارك بها 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، وهي أوسع مشاركة دولية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أنه في ضوء المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تَعِد الوزارة جمهور المعرض هذا العام بنسخة استثنائية ذات هوية متفردة، تستلهم روح الإبداع المصري، وتفتح آفاقًا أوسع للحوار والمعرفة، لافتًا إلى أنه تم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل.

وأضاف هنوأن دولة رومانيا تحل ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين، منوهًا إلى البرنامج الثقافي الثري لدولة رومانيا الذي سيضم موائد مستديرة وندوات متنوعة تناقش العلاقات الثقافية.

شارك في افتتاح المعرض وزارء الثقافة والشباب والرياضة والتضامن والأوقاف والصناعة والنقل ومحافظ القاهرة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المعرض الدولي للكتاب التعليم

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

سلع

القانون يحظر تضليل المواطنين عند شراء السلع والمنتجات ..تفاصيل

مجلس النواب

ضبط سوق العمل الرياضي .. مؤهل معتمد شرط القيد في نقابة المهن الرياضية

إسلام التلوانى، عضو مجلس النواب

برلماني يطالب بمراجعة آليات قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

هند صبرى
هند صبرى
هند صبرى

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

