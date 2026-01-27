خبير تكنولوجيا: البيئة الرقمية الآمنة للأطفال أصبحت ضرورة مجتمعية

كشف محمد عزام، خبير التكنولوجيا والمعلومات، أن البيئة الرقمية الآمنة للأطفال والنشء أصبحت محل اهتمام المجتمعات، موضحا أننا نعيش في واقع جديد شاء من شاء وأبى من أبى.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الواقع الجديد جزء منه مادي والجزء الآخر افتراضي مرتبط بالواقع المادي.



وقال إن لم يتم إدارة التكنولوجيا بطريقة بها مسئولية قد تؤدي إلى كوارث، موضحًا أن التشريعات في مجال التكنولوجيا أصبحت صعب والوصول إلى طريقة تنفيذها بات أصعب.



وأضاف محمد عزام، خبير التكنولوجيا والمعلومات، أن منع التكنولوجيا عن الشباب الصغير قد يدفعهم إلى ما هو أكثر ضررًا في في ظل الغياب الذهني والنفسي وطريقة التفكير التي تمكنهم من إدراك المخاطر الواقعة عليهم.

