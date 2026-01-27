قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
محافظات

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى منزل بشبين القناطر

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى منزل بمنطقة عزبة الوكلاء، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، دون وقوع أي إصابات بشرية لمعرفة أسباب نشوبه.


البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا إلى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل منزل، بمنطقة عزبة الوكلاء بدائرة المركز.

السيطرة على الحريق 

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.
وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب داخل أحد المنازل، وجار حصر التلفيات الناجمة عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق المعمل الجنائي الحماية المدنية

