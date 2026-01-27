ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى منزل بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى منزل بمنطقة عزبة الوكلاء، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، دون وقوع أي إصابات بشرية لمعرفة أسباب نشوبه.



البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا إلى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل منزل، بمنطقة عزبة الوكلاء بدائرة المركز.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب داخل أحد المنازل، وجار حصر التلفيات الناجمة عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.