أجنبية تنتحل صفة طبيب لإدارتها.. الصحة تغلق عيادة جلدية وليزر بالقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق عيادة “ديونا” المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، والكائنة في مول سواي بالقاهرة الجديدة، لتشغيلها بدون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية، وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية.

جاء الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

الصحة تغلق عيادة “ديونا” للجلدية والليزر بالقاهرة الجديدة

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن العيادة تعمل بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وتُدار بواسطة سيدة أجنبية تنتحل صفة طبيب وتمارس المهنة دون ترخيص قانوني.

وأضاف أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وغير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، إلى جانب كميات من السرنجات الطبية المخالفة، في انتهاك لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم “تشميع” العيادة وتحرير محضر بالمضبوطات، داعيًا المواطنين إلى التحقق من تراخيص العيادات ومراكز التجميل، وتراخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها، قبل الخضوع لأي إجراء علاجي أو تجميلي، لضمان الحصول على خدمة طبية آمنة ومرخصة.