الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الطبي
محامي الشعب والدولة.. هيئة قضايا الدولة تحتفي بـ 150 عامًا من النزاهة القانونية
الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا
مسؤول: الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حماس سيأتي مصحوباً بنوع من العفو
بطلة كيد النسا واللعبة.. صور جديدة من حفل زفاف دعاء رجب
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
أحمد عز الدين: مستشفى كليوباترا التجمع سيكون قبلة السياحة العلاجية في مصر
مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا بـ 3.4 مليار دولار
تجدد حرائق غابات باتاجونيا في الأرجنتين وتدمير أكثر من 30 ألف هكتار
وزير البترول : مستشفي كليوباترا سكاي صرح طبي متميز
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
برلمان

طلب إحاطة بشأن تعويضات أهالي عزبة خير الله بمصر القديمة

فريدة محمد

وجه المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب و وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، طلب إحاطة عاجل إلى كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، بشأن ما وصفه بـ«المشكلات الجسيمة» التي يعاني منها أهالي منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، نتيجة تعويضات الإزالة والتطوير التي جرت بالمنطقة.

وأكد النائب طاهر الخولي أن عددًا كبيرًا من الأهالي فوجئوا بانخفاض قيمة التعويضات المقررة لهم مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية لعقاراتهم، فضلًا عن تجاهل الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للأسر المتضررة، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى التأخير غير المبرر في صرف التعويضات لفترات طويلة.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى ورود شكاوى متكررة بشأن غياب الشفافية في آليات تقييم العقارات، وعدم تمكين المواطنين من حقهم في التظلم أو إعادة التقييم، فضلًا عن اختلاف معايير التعويض من حالة إلى أخرى دون سند واضح، وعدم توفير بدائل سكنية ملائمة لبعض الأسر التي لم تحصل على تعويض عيني.

وشدد المستشار طاهر الخولي على أن ما يحدث يتعارض مع نصوص الدستور المصري التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وتضمن الحق في السكن الملائم، وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأكد أن أهالي عزبة خير الله لم يكونوا طرفًا مختارًا في قرارات الإزالة، وإنما جاءت هذه الإجراءات في إطار خطط تطوير الدولة.

وطالب المستشار طاهر الخولي بمناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على أسباب تأخر صرف التعويضات حتى الآن، وكشف الأسس والمعايير التي جرى على أساسها تحديد قيم التعويضات، وتوضيح موقف الحالات التي لم تحصل على تعويض عادل أو بديل سكني مناسب، مع وضع جدول زمني واضح وملزم لصرف باقي التعويضات المستحقة.

المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية وزير التنمية المحلية

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

فيروس نيباه

يسبب الوفاة.. اعرف أعراض فيروس نيباه للاكتشاف المبكر

نيباه

بعد ظهوره .. كيف تحمى نفسك من فيروس نيباه

صينية سجق

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

